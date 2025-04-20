Национальный день донора: более 1000 литров крови сдали жители региона за эту неделю

171

С 14 по 20 апреля в Самарской области прошли мероприятия, посвященные празднованию Национального дня донора. За эту неделю банк службы крови региона пополнился на 1120 литров.

В течение недели Самарскую областную клиническую станцию переливания крови посетили представители Управления федерального казначейства, областного ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», сотрудники медицинских организаций региона, а также почетные доноры.

В выездных мероприятиях приняли участие почти 600 жителей губернии. Выездная бригада со станции переливания крови осуществила 5 выездов, среди которых смогли поделиться своей кровью жители Новокуйбышевска, сотрудники АО «Транснефть - Приволга», АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", АО РКЦ "Прогресс" и студенты Самарского государственного медицинского университета.

«В очередной раз доноры проявили большую активность, показали свою отзывчивость и неравнодушие. Ведь, чтобы стать донором, нужно не только отсутствие противопоказаний, но и желание. Донорство - это проявление доброды и милосердия в первую очередь. Работа областной станции переливания крови направлена, в том числе и на привлечение, мотивацию и взаимодействие с людьми, которые готовы помогать, становясь донорами. Мы благодарим всех доноров, организаторов донорского движения, наших партнеров по развитию корпоративного донорства за неоценимый вклад в здоровье и жизнь людей», - отметил директор Самарской Службы крови Сергей Кузнецов.

В завершение недели популяризации донорства и костного мозга во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошла праздничная акция в честь Национального дня донора. Традицию сдачи крови в этот день поддержали 350 человек в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Фото: минздрав СО