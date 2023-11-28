На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей  «РКС-Самара» разобрались в сложившейся ситуации.
«РКС-Самара»: в ноябре специалисты уже четыре раза выезжали на устранение засоров по улице Республиканской, 69
В Правительстве Самарской области состоялось традиционное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами ряда муниципальных образований.
В регионе растет показатель обеспеченности телекоммуникационными услугами
Предложения по модернизации и реконструкции медучреждений были внесены жителями региона в народную программу партии.
«Партийные десанты» проверили работу учреждений здравоохранения в Красноглинском и Куйбышевском районах Самары
В этом году специалисты областного СПИД-центра провели более 300 просветительских встреч
Соревнования пройдут 30 ноября в учебно-спортивном центре Грация».
ГУ МВД СО приглашает самарцев на соревнования по самбо
Еще одной мерой поддержки для закрепления специалистов в АПК является заключение ученических договоров.
В губернии более 2,5 тысяч молодых специалистов АПК получили меры государственной поддержки
Уникальный сервис позволит каждой участвующей в конкурсе семье стать частью большого сообщества.
Для участников конкурса «Это у нас семейное» запущена Карта семей России
Школьники и студенты Самарской области прошли обучение в сфере медиа
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.7
-0.11
EUR 97.16
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта

28 ноября 2023 12:39
375
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта

С 28 ноября по 17 декабря  на стенде Самарской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта. Лекторы из числа  представителей государственной и частной медицины, образовательных и промышленных организаций расскажут об инновациях в здравоохранении, уникальных разработках в сфере диагностики и лечения заболеваний, современных технологиях  обучения  и    производства медицинской продукции.

Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Самарской области  по онкологии и кардиологии расскажут о внедрении новых организационных и медицинских технологий, помогающих в спасении здоровья и жизни пациентов. 

Борьба с онкологическими  и сердечно-сосудистыми заболеваниями   - приоритетные направления национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту обновляется инфраструктура специализированных служб, внедряются уникальные методы диагностики и лечения.

Особое внимание — раннему выявлению заболеваний. Для этого проводится модернизация первичного звена здравоохранения, создаются условия для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.   В этом году  в Самаре и Чапаевске откроется 2 Центра амбулаторной онкологической помощи, всего в области таких центров будет по итогам года – 10. 

Городские и районные больницы продолжают оснащаться диагностическим оборудованием – в настоящее время в учреждения уже поставлены более 1000 единиц современной медтехники. 

За последние 6 лет в Самарской области проведена серьезная работа по модернизации медицинских учреждений, укреплению системы здравоохранения, созданию комфортных условий оказания медицинской помощи, повышению ее доступности, укомплектованности квалифицированными кадрами.

«Такого масштабного обновления, модернизации в региональной системе здравоохранения не было никогда. Мы многое вместе сделали благодаря поддержке Президента страны, инициированному им нацпроекту, для достижения главной цели – здоровье наших земляков, увеличение продолжительность жизни  людей», — отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

О новациях в подготовке кадров, возможностях повышения квалификации на площадках выставки-форума «Россия» на ВДНХ расскажут представители ведущих   образовательных организаций Самарской области – медицинских университетов и колледжей.   

Привлекать  и закреплять молодых специалистов  в отрасли помогают меры поддержки — подъемные, предоставление служебного жилья, компенсация первоначального взноса по ипотечному кредиту и другие.  Об этом подробнее расскажут главные врачи учреждений Тольятти и Сызрани.  К примеру, в  медучреждения в сельских районах и малых городах благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроились в этом году уже 142  специалиста. 

Один из ведущих вузов страны, где готовят квалифицированные кадры для отрасли здравоохранения - Самарский государственный медицинский университет - представит информацию о  своих флагманских инновационных разработках в области реабилитации пациентов, тест-систем для выявления заболеваний и анализа эффективности лекарств, цифровой медицины. Одна из самых известных разработок университета - индивидуальные эндопротезы, которые изготавливаются с учетом анатомических особенностей пациентов. Они выпускаются как серийно, так и индивидуально на базе Центра серийного производства СамГМУ. Продукция, созданная в СамГМУ, используется в практическом здравоохранении в России и поставляется в 12 стран мира.

Среди тем медицинских лекториев –  система управления качеством медицинской помощи, роль инновационных технологий в медицине в период модернизации здравоохранения, современные клеточные и репродуктивные  технологии, возможности высокотехнологичного лечения и другие.

29 ноября в 19.00 лекцию о вычислительной нейробиологии прочитает директор НИИ нейронаук СамГМУ, к. м. н., доцент Александр Захаров. 30 ноября главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова представит доклад «Малые города Поволжья - комфортная среда для жизни и работы». Также в День Самарской области состоится круглый стол министерства здравоохранения региона по теме «Цифровизация здравоохранения». 

 

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023, 13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
В акции предусмотрено три категории желаний — материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. Общество
94
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
28 ноября 2023, 13:07
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
Участниками встречи стали около 100 человек. Общество
116
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023, 15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей. Общество
401
Здравоохранение
28 ноября 2023  14:48
В этом году специалисты областного СПИД-центра провели более 300 просветительских встреч
47
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
28 ноября 2023  12:39
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
375
При посещении общественных мест следует использовать индивидуальные средства защиты, указала специалист.
27 ноября 2023  23:24
Врач-терапевт рассказала, как укрепить иммунитет в холодное время года
426
Около половины россиян не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям
27 ноября 2023  12:28
Около половины россиян не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям
491
В России намерены выпускать аналог известного противовирусного средства
27 ноября 2023  09:27
В России намерены выпускать аналог известного противовирусного средства
330
Забота о здоровье ребенка начинается с ответственного отношения будущей мамы к своему здоровью.
26 ноября 2023  15:08
Минздрав СО: подборкой полезных рекомендаций для будущих мам
528
25 ноября 2023  21:37
Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности употребления красного мяса
591
Старший ребенок в семье — единственная дочка.
25 ноября 2023  15:13
В семье супругов из Самары родился 11-ый ребенок
844
Молодые специалисты присоединились к команде врачей Жигулевской больницы
24 ноября 2023  11:01
Молодые специалисты присоединились к команде врачей Жигулевской больницы
569
Повышение температуры может быть симптомом не только ОРВИ.
23 ноября 2023  17:07
Врач-инфекционист напомнила о рисках самолечения и бесконтрольного приёма антибиотиков
701
Весь список
В центре внимания
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023  13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
100
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
28 ноября 2023  13:07
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
129
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
28 ноября 2023  12:39
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
340
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023  15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
402
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
27 ноября 2023  11:46
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
924
Весь список