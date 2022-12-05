На заседании трехсторонней комиссии обсудили исполнение нацпроекта «Здравоохранение» и государственную помощь на основании соцконтракта

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В пятницу, 2 декабря 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. В нем приняли участие председатель Ассоциации «Союз работодателей» Самарской области» Алексей Гусев, руководство Федерации профсоюзов Самарской области, министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина, министр труда молодежного правительства Самарской области Денис Катков, представители общественности, руководители министерств и ведомств.

Заседание комиссии началось с торжественной церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс, который проводится с 2002 года, стал стимулом для формирования активной внутрикорпоративной политики, развития социального партнерства, совершенствования работы с кадрами.

«Важно, что участие организаций в конкурсе позволяет определять лидеров социальной эффективности, выявлять и тиражировать лучшие социальные практики. Хочу искренне поблагодарить руководство всех организаций, которые приняли участие в конкурсе за то, что вопросы социальной направленности являются приоритетом в вашей работе! Уверен, что вы по-прежнему будете уделять этим вопросам большое внимание, а число новых участников конкурса с каждым годом будет только расти», – обратился к лауреатам Виктор Кудряшов.

В этом году конкурсная комиссия определила 15 организаций – победителей и призеров конкурса. Семь из них, занявших на региональном этапе первые места, номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне. Итоги всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» на федеральном уровне будут подводиться в декабре 2022 года.

В рамках повестки заседания члены комиссии рассмотрели пять вопросов, связанных с защитой прав трудящихся. Одной из центральных тем обсуждения стало исполнение показателей национального проекта «Здравоохранение». От состояния этой сферы напрямую зависит качество жизни и социальное самочувствие людей. Заместитель министра образования Татьяна Сочинская рассказала, как в регионе развивается система оказания первичной медицинской помощи. Значительно вырос охват граждан профилактическими мероприятиями, на новый уровень выводится работа мобильных медицинских бригад, организуются выезды мобильных медицинских комплексов. 104 раза в текущем году были организованы полеты санавиации.

Сегодня в здравоохранении делают особый акцент на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями (причина смертности номер один) и онкологией. В текущем году завершается переоснащение трех региональных сосудистых центров и восьми профильных первичных отделений: заключены контракты на поставку 42 единиц оборудования. 45 современных медицинских устройств получит система помощи онкобольным.

В целом медицинские учреждения области в этом году получат 1848 единиц оборудования, 27 технических устройств относятся к категории «тяжелого» оборудования: это компьютерные томографы, маммографы, рентген, аппараты УЗИ.

В рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в текущем году капитальный ремонт проводится на 42 объектах здравоохранения, на 19 из них работы уже завершены, а всего программа модернизации рассчитана на три года. Кроме того, в рамках программы запланирована поставка в медицинские учреждения региона 141 автомобиля. 104 транспортных средства уже служат медикам, остальные региональная система здравоохранения получит до конца года.

В 2022 году были построены 17 модульных зданий учреждений здравоохранения. 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов, два офиса врача общей практики, три врачебных амбулатории появились в сельских районах области.

Председатель областного Правительства отметил, что объемы финансирования сферы «Здравоохранение» из федерального и регионального бюджета за период с 2018 по 2022 год увеличились на 60%.

«Здравоохранение» – один из важнейших национальных проектов, которые реализуются на территории всей страны и Самарской области. Объемы финансирования по этому направлению ежегодно увеличиваются. Здесь мы получаем большую поддержку из федерального бюджета. Мы строим новые больницы: в прошлом году была введена в эксплуатацию инфекционная больница в Сызрани. В этом году мы введем на год раньше срока детскую инфекционную больницу в Самаре и Нефтегорскую центральную районную больницу, большое количество офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, получим значительный объем медицинского оборудования, в том числе тяжелого медицинского оборудования, которое улучшит качество диагностики пациентов и позволит организовать эффективное лечение. Да, действительно, остается еще немало проблем, которые решаются из года в год. Мы проводим большую работу по капитальному ремонту учреждений, модернизируем первичное звено, оснащая его современным оборудованием, проводим капитальные ремонты, по-новому организуем работу служб регистратуры. И, конечно, один из главных вопросов – это обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами. Здесь ситуация улучшается, и мы выполняем целевые показатели национального проекта, создаем медикам новые возможности для приобретения жилья, стабильно удерживаем высокий уровень заработной платы, который соответствует целям, поставленным Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Задачи развития отрасли остаются безусловным приоритетом на ближайшие годы», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Члены комиссии также подробно рассмотрели вопрос помощи гражданам, попавшим сложную жизненную ситуацию, в рамках социального контракта. Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский доложил, что число контрактов, которые будут заключены в регионе до конца 2022 года, составит 9 241, а общий объем финансирования этой меры социальной поддержки – 1,230 миллиарда рублей. Как показала практика, в основном граждане, заключившие соцконтракт, используют средства для открытия собственного бизнеса и ведения предпринимательской деятельности (56%), поиска работы (24%), ведения личного подсобного хозяйства (10%). Менее 10 процентов направляют средства на иные меры по преодолению трудной жизненной ситуации.

«Самарская область была одним из пионеров в Российской Федерации по внедрению социального контракта. Сегодня эта практика получила поддержку на федеральном уровне. Результативность той помощи, которую мы оказываем гражданам в рамках социального контракта на конкретные цели, достаточно высокая. 70% граждан, получивших такую поддержку, трудоустраиваются, более чем 60% граждан получают возможность увеличить свой доход, причем не в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной, поскольку средства направляются, в том числе, и на организацию собственного дела. На эти цели можно получить до 380 тысяч рублей. Сумма выплаты на ведение личного подсобного хозяйства составляет порядка 230 тысяч рублей. Многие граждане пользуются этими мерами поддержки. Вместе с тем понятно, что это налагает на них особую ответственность. Здесь муниципалитеты готовы оказать гражданам дополнительную помощь. Помимо соцконрактов, у нас есть различные формы грантов, субсидий, профессиональной переподготовки. Нашей главной задачей при оказании помощи по соцконтракту остаются результативность и адресность. Такую возможность развиваться должны получать люди, которые ответственно относятся к расходованию этих средств, для которых соцконтракт становится стимулом самостоятельно обеспечивать свою семью, повышать ее уровень жизни», – отметил в завершение председатель областного Правительства.