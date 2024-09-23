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Чиновники от здравоохранения раскрыли информацию, касающуюся работы скорой помощи в Самаре, пишет 63.RU.

— Круглосуточно в городе работает 65 бригад скорой, в том числе и две педиатрических, — озвучили данные на конец августа в областном Минздраве. — Всего же на «Самарской городской станции скорой медицинской помощи» 260 бригад, восемь из них педиатрические.

В министерстве не скрывают, что кадров на станции не хватает. К началу осени на скорой было 45 свободных ставок врачей, 43 вакансии для фельдшеров и 66 для медсестер.

На Самарской городской станции скорой медицинской помощи работает 180 врачей, 493 фельдшера, а также 193 медицинских сестер и братьев.

При этом, по данным областного Минздрава, средняя зарплата сотрудников самарской городской скорой за 2023 год составила 50 тысяч 478 рублей. А среднемесячная зарплата главврача этого государственного бюджетного учреждения в прошлом году составила 150 тысяч 173 рубля. Зарплата семи его замов варьировалась от 117 тысяч 101 рубля до 129 тысяч 321 рубля, главбух в среднем получала 124 тысячи 71 рубль.