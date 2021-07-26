На просветительском канале проходит трансляция премьеры лекции-фильма об истории вакцинации

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На просветительском канале ЛекцияОнлайн.РФ проходит трансляция премьеры лекции-фильма об истории вакцинации. Ведущие врачи-эпидемиологи России раскрывают ряд малоизвестных широкому кругу слушателей фактов, которые в свете последних событий обретают новый смысл и яркую значимость.

Как устроена и работает иммунная система человека, как приспосабливаются вирусы и бактерии на генетическом уровне, на чём основываются механизмы взаимного противостояния организма человека и патологических инфекций, успехи и поражения человечества в битвах со смертельными эпидемиями, – эти и многие другие вопросы освещаются в разрезе документальных исторических событий, научных открытий и этапов развития медицины.

Лекция позволяет взглянуть на проблемы, стоящие перед каждым из нас и человечеством в целом с профессиональной позиции врачей-инфекционистов.

В ее создании приняли участие ведущие врачи-эпидемиологи России из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, врачи-эпидемиологи, профессора Университетской клиники педиатрии и детских инфекционных болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, врачи-практики инфекционных больниц г. Москвы, доктора медицинских наук Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова.

Лекция онлайн состоит из 9 частей, каждая продолжительностью около 20 минут. Общая продолжительность – 2 часа 55 минут.