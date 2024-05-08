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Школьница из Тольятти — участница смены НИТУ МИСИС в Артеке

8 мая 2024 20:07
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Школьница из Тольятти — участница смены НИТУ МИСИС в Артеке

В МДЦ «Артек» подвели итоги тематической смены Университета МИСИС «Школа инженерных решений». Участниками программы стали 25 школьников из 15 регионов России, показавшие высокий уровень подготовки в области технических и естественных наук. В их число вошла ученица 8 класса школы № 93 г. Тольятти Дарья Михайлова. Школьница исследовала свойства промышленных отходов в рамках модуля «Новые материалы из вторичных сырьевых ресурсов».

Слушатели могли выбрать один из двух модулей: «Новые материалы из вторичных сырьевых ресурсов» или «Цифровой клон и инженерный анализ в экологии и производстве», в рамках которых они создавали проект и рассчитывали его экономическое обоснование.

Модуль «Новые материалы из вторичных сырьевых ресурсов» направлен на изучение химических способов модификации промышленных отходов для получения новых функциональных свойств. Ученица 8 класса гимназии № 93 г. Тольятти Дарья Михайлова провела микроскопическое исследование образцов гранулированного шлака производства ПАО «Северсталь», и определила, что материал обладает средней сорбционной способностью. Использование промышленных отходов в качестве сорбентов позволяет решить сразу две экологические проблемы: отчуждение естественных экосистем из-за накопления промышленных отходов и загрязнение природных водоемов промышленными стоками.

После окончания смены школьники смогут продолжить работу над проектами с преподавателями университета в Инженерной школе НИТУ МИСИС и в дальнейшем смогут выступить с этими проектами на всероссийских, региональных, городских и школьных конкурсах и конференциях. В свою очередь, победители и призеры указанных мероприятий могут получить дополнительные баллы при поступлении в Университет МИСИС в соответствии с правилами приема.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ МИСИС:

«Одно из важных направлений комплексной программы профессиональной навигации Университета МИСИС, реализуемой с 2012 года и охватывающей все регионы РФ и страны ближнего и дальнего зарубежья, – взаимодействие с детскими образовательными центрами „Сириус“, „Артек“, „Орленок“, „Океан“, „Смена“, „Алые паруса“. В апреле 2024 года наш вуз организовал в Международном детском центре „Артек“ тематическую смену „Школа инженерных решений“. Ведущие эксперты НИТУ МИСИС разработали образовательные модули, в рамках которых участники смены получили теоретические знания и практические навыки в области материаловедения, химии, физики, познакомились с принципами создания новых материалов, трехмерного моделирования и др. Участие в образовательной программе „Школа инженерных решений“ Университета МИСИС позволяет школьникам погрузиться в атмосферу научного поиска, более осознанно подойти к выбору будущей профессии».

Помимо реализации программы «Школа инженерных решений» преподаватели Университета МИСИС прочитали лекции об экологии и многообразии профессий, провели мастер-классы по управлению бизнесом, 3D-рисованию и проведению цветных химических реакций для всех обучающихся МДЦ «Артек».

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