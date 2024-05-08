Молодые сотрудники УФСИН России по Самарской области приведены к Присяге

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Сегодня, в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в присутствии личного состава, ветеранов, родственников, и представителей регионального духовенства, у мемориала памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей, молодые сотрудники УФСИН и учреждений региона приняли Присягу.



С приветственным словом к молодым сотрудникам обратился начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов. Алексей Николаевич поздравил сотрудников со знаменательным событием и пожелал профессиональных успехов.



В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, заместитель председателя Общественного совета при УФСИН Алексей Колесников, иерей настоятель Прихода храма в честь Собора Самарских Святых города Самара отец Андрей, председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области муфтий Талип Яруллин, ветеран УИС полковник внутренней службы в отставке Николай Нестеров, личный состав УФСИН, родные и близкие молодых сотрудников, принимающих присягу.



Приглашенные гости выступили с напутственным словом к молодым сотрудникам, отметив важность и торжественность момента принятия присяги, с которого начинается их профессиональный путь в уголовно-исполнительной системе.



Завершилась торжественная церемония совместным фотографированием.

