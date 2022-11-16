На пресс-конференци в Самаре специалисты обсудили факторы риска и вопросы лечения сахарного диабета

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В пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция, в ходе которой специалисты обсудили факторы риска и вопросы лечения сахарного диабета. В мероприятии приняли участие главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра клиник СамГМУ Светлана Манцагова и главный врач Самарского областного центра здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.



Главный эндокринолог региона Светлана Манцагова рассказала, что в Самарской области зарегистрировано более 120 тысяч пациентов с сахарным диабетом, преимущественно это пациенты с сахарным диабетом второго типа.



Диабет второго типа развивается в результате неэффективного использования организмом инсулина. Это заболевание характерно для людей зрелого возраста и выявляется, как правило, после 40 лет. Для этого типа диабета характерна высокая распространенность среди родственников.



«Повышенный уровень сахара в крови приводит к тому, что страдает весь организм, - отметила Светлана Александровна. – Особенно диабет поражает глаза, почки, сердце, сосуды и нервные окончания. Предотвратить развитие диабета второго типа можно профилактическими мероприятиями. Обратите внимание: часто он протекает бессимптомно. Но проявляется повышенной жаждой, сухостью во рту, немотивированной общей слабостью, частым мочеиспусканием, плохим заживлением ран».



Александр Муравец подчеркнул, что это заболевание тесным образом связано с образом жизни человека.



«Сахарный диабет второго типа – это болезнь поведения, - подчеркнул Александр Владимирович. – В подавляющем большинстве случаев все начинается с неправильного образа жизни: гиподинамии, нерационального питания. Следует исключить быстрые углеводы, сладкие газированные напитки (одна чашка газировки содержит 8 кусков сахара), промышленные кондитерские изделия. А вот овощей, клетчатки в нашем рационе не хватает. Должно быть в достаточном количестве жидкости (прежде всего воды), белка. Рекомендации по двигательной активности включают в себя не менее 150 минут в неделю. Хорошо, если получается 5 раз в неделю уделять физическим упражнениям по 30 минут. Уже такая нагрузка будет снижать риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых катастроф. Постепенно можно увеличивать число и время занятий. Результат будет более чем благоприятный: снижение уровня сахара в крови, холестерина, веса и даже риска развития онкологических заболеваний».



Специалисты обратили внимание на важность профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. У 5 % всех прошедших диспансеризацию выявляется повышенный уровень сахара в крови. Для уточнения диагноза пациент направляется на дополнительное обследование и консультации.



В регионе проводятся профилактические акции, направленные на выявление скрытых форм диабета, обучение методам обследования, правилам лечебного питания, физической активности.



Также Светлана Манцагова подчеркнула, что результат лечения пациентов с сахарным диабетом во многом зависит от самих пациентов. Эффективность лечения, увеличение продолжительности жизни, снижение риска опасных осложнений диабета возможны, если четко соблюдать рекомендации врача и заботиться о своем здоровье.

Фото: минздрав СО