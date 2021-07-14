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На научной конференции в Самаре специалисты обсуждают вопросы оказания помощи новорожденным
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На научной конференции в Самаре специалисты обсуждают вопросы оказания помощи новорожденным

14 июля 2021 17:48
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В Самаре проходит  Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование механической вентиляции легких в неонатологии. Стратегии защиты легких».

В Самаре проходит  Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование механической вентиляции легких в неонатологии. Стратегии защиты легких».

В открытии конференции приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, председатель Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития ОПК, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев,  ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.  Теоретическое и практическое обучение  за два дня пройдут более 100 анестезиологов-реаниматологов, работающих в области неонатологии, из более 50 регионов России.

В последние годы в стране активно проводится диверсификация оборонно-промышленного комплекса, в рамках которой оборонные предприятия переориентируются на выпуск гражданской техники, в том числе медицинского оборудования и приборов. Одним из примеров такой работы стал представленный на конференции уникальный отечественный аппарат ИВЛ, созданный на Уральском оптико-механическом заводе. Для врачей провели мастер-класс с применением этого аппарата. Он используется для недоношенных детей весом от 500 граммов.

Респираторная недостаточность является главной причиной смертности новорожденных, в связи с чем ее профилактика и лечение остается крайне актуальной задачей в неонатологии. Чрезвычайно актуальной остается задача профилактики и лечения респираторной недостаточности в первые часы после рождения ребенка.

«Дети – это самое драгоценное и все  усилия мы должны предпринимать, чтобы они  не болели, а если заболели, чтобы мы их могли вылечить, — отметил Армен Бенян. —  В Самарской области все перинатальные центры имеют оборудование, необходимое для оказания помощи новорожденным. В системе работает более 100 неонатологов и реаниматологов. Конференция, которая в первую очередь носит прикладной характер, ставит перед собой задачу, чтобы медицинская общественность увидела новые достижения науки,  и в дальнейшем перенесла их  в свою практическую деятельность. В период  пандемии новой коронавирусной инфекции, когда искусственная вентиляция легких является одним из основных компонентов лечения,  должны повышать культуру и образованность врачей не только неонатологов, анестезиологов и реаниматологов,  но и других специалистов. Привлечение ведущих специалистов в области респираторной поддержки, я уверен, поможет внедрить новые технологии в одном из самых динамически развивающихся направлений медицины – неонатологии – и спасти жизнь и улучшить качество жизни не одного ребенка Самарской области».

 

Фото:   pixabay

Теги: конференция помощь новорожденным Самара

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