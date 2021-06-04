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На набережной Самары будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19 

4 июня 2021 16:35
57
Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

5 июня с 8.30 до 16.00 на 2-й очереди набережной реки Волги (у бассейна ЦСК ВВС) будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

 

Теги: вакцинация набережная

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