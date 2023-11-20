Молодой педиатр из поселка Суходол рассказала об участии в программе «Земский доктор»

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Меры поддержки ежегодно помогают привлекать врачей-педиатров в городские и районные больницы. Специалисты работают в поликлиниках и стационарах, выезжают к маленьким пациентам для осмотра и оказания помощи на дому.



Екатерина Вуколова провела детство в поселке Суходол Сергиевского района и с ранних лет посещала поликлинику №2. Этим летом молодой врач завершила обучение в СамГМУ и вернулась в Сергиевский район. Здесь Екатерина Владимировна влилась в коллектив старших коллег, для которых еще несколько лет назад была пациентом.



«Я с детства мечтала стать детским врачом — даже не было сомнений в том, какое направление выбрать. Я часто лежала в больницах и ходила в нашу поселковую поликлинику, — рассказала Екатерина Вуколова. — После университета рассматривала возможность остаться в Самаре, но все же решила вернуться в Суходол. Здесь рядом близкие, семья — я соскучилась за 6 лет. Люблю наш размеренный темп жизни. Приняли меня очень тепло. Коллеги — Любовь Дмитриевна и Оксана Викторовна — в разное время были моими участковыми педиатрами. Сейчас помогают в профессиональной деятельности».



Врач получила выплату в размере 1,5 млн рублей как участник программы «Земский доктор» и подъемные — 200 тысяч.



Педиатры, ставшие участниками программы "Земский доктор" в этом году, также работают в Волжском, Нефтегорском, Кинель-Черкасском и Приволжском районах.



Сегодня отмечается Международный день педиатра. Присоединяемся к поздравлениям! Желаем коллегам крепкого здоровья и постоянного самосовершенствования во благо пациентов.

Фото: министерство здравоохранения СО