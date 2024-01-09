Минздрав СО: прививки помогают снизить риск инфекций у детей и взрослых

Большинство прививок проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Национальный календарь профилактических прививок включает плановые профилактические прививки против 12 инфекций:
- вирусный гепатит В
- дифтерия
- коклюш
- корь
- краснуха
- полиомиелит
- столбняк
- туберкулез
- эпидемический паротит
- гемофильная инфекция
- пневмококковая инфекция
- грипп.
Вакцинация от COVID-19 и ряда других инфекций входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Прививки помогают снизить риск инфекций у детей и взрослых. А если человек все же заболеет, то иммунитет после прививки поможет перенести заболевание в более легкой форме, а также предотвратить развитие опасных для жизни осложнений.
И не забывайте о простых мерах профилактики сезонных инфекций:
- соблюдение масочного режима в общественных местах
- личная гигиена
- здоровый образ жизни
- в случае наличия симптомов ОРВИ - обращение за медицинской помощью.
Фото: минздрав СО