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Минздрав СО: прививки помогают снизить риск инфекций у детей и взрослых

9 января 2024 17:33
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Национальный календарь профилактических прививок включает плановые профилактические прививки против 12 инфекций.

Большинство прививок проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Национальный календарь профилактических прививок включает плановые профилактические прививки против 12 инфекций:

- вирусный гепатит В
- дифтерия
- коклюш
- корь
- краснуха
- полиомиелит
- столбняк
- туберкулез
- эпидемический паротит
- гемофильная инфекция
- пневмококковая инфекция
- грипп.

Вакцинация от COVID-19 и ряда других инфекций входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Прививки помогают снизить риск инфекций у детей и взрослых. А если человек все же заболеет, то иммунитет после прививки поможет перенести заболевание в более легкой форме, а также предотвратить развитие опасных для жизни осложнений.

И не забывайте о простых мерах профилактики сезонных инфекций:

- соблюдение масочного режима в общественных местах
- личная гигиена
- здоровый образ жизни
- в случае наличия симптомов ОРВИ - обращение за медицинской помощью.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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