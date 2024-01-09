Минздрав СО: прививки помогают снизить риск инфекций у детей и взрослых

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Большинство прививок проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.



Национальный календарь профилактических прививок включает плановые профилактические прививки против 12 инфекций:

- вирусный гепатит В

- дифтерия

- коклюш

- корь

- краснуха

- полиомиелит

- столбняк

- туберкулез

- эпидемический паротит

- гемофильная инфекция

- пневмококковая инфекция

- грипп.



Вакцинация от COVID-19 и ряда других инфекций входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.



Прививки помогают снизить риск инфекций у детей и взрослых. А если человек все же заболеет, то иммунитет после прививки поможет перенести заболевание в более легкой форме, а также предотвратить развитие опасных для жизни осложнений.



И не забывайте о простых мерах профилактики сезонных инфекций:

- соблюдение масочного режима в общественных местах

- личная гигиена

- здоровый образ жизни

- в случае наличия симптомов ОРВИ - обращение за медицинской помощью.

Фото: минздрав СО