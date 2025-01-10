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Минздрав СО: о простых правилах, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм

10 января 2025 15:30
80
В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости.

В связи с погодными условиями напоминаем о простых правилах, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм.

 В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости.

Обувь должна быть удобной, устойчивой, с ребристой подошвой. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков.

Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.

Выходя из общественного транспорта, поднимаясь или спускаясь по ступеням, держитесь за перила. Пожилым людям не стоит стесняться просить о помощи.

В случае падения: руки по возможности прижмите к груди, ноги согните в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот.

Информация о травмпунктах:
В Самаре:
1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, круглосуточно;
2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, круглосуточно
3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, круглосуточно;
4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;
5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.
В Новокуйбышевске:
1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно.
В Тольятти:
1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно
2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.
В Сызрани:
1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская и районная больница» ул. Комарова,1, круглосуточно.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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