Минздрав СО: на совещании обсудили роль главных внештатных специалистов в развитии регионального здравоохранения

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На совещании в министерстве здравоохранения Самарской области обсудили роль главных внештатных специалистов в развитии регионального здравоохранения. Руководитель ведомства Армен Бенян, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов и главные внештатные специалисты министерства — сотрудники медучреждений области и вуза, — рассмотрели основные вопросы, связанные с организацией деятельности экспертов по совершенствованию оказания медицинской помощи.



В состав главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Самарской области входят 63 эксперта. Специалисты участвуют в реализации основных задач организации здравоохранения, в том числе в определении стратегии развития направлений медицины, внедрении новых технологий и методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации в медучреждениях региона и отдельных муниципальных образований.



Также специалисты принимают участие в телемедицинских консультациях по вопросам тактики ведения сложных пациентов, вносят вклад в разработку профессиональных стандартов и программ профессиональной подготовки, кадровое обеспечение медицинских организаций и оснащение учреждений необходимым оборудованием, повышение качества и доступности медицинской помощи.



«На совещании были обозначены актуальные направления деятельности главных внештатных специалистов, их роль в формировании результативности всей системы здравоохранения области, в том числе в реализации национального проекта "Здравоохранение", — отметил Армен Бенян. — Александр Владимирович поддержал нас во всех задачах, которые министерство здравоохранения ставит перед институтом главных внештатных специалистов, перед заведующими кафедрами. Необходимо достичь максимальной вовлеченности специалистов в работу практического здравоохранения».



С докладами выступили заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности Павел Золотарев, руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Надежда Вейнер, а также руководитель управления организации и реализации программ развития отрасли здравоохранения Анна Гомжина. Темами обсуждения стало участие главных внештатных специалистов в обеспечении пациентов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, цифровой трансформации здравоохранения в рамках национального проекта.

Фото: минздрав СО