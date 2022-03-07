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Минздрав Самарской области: не нужно покупать лекарства про запас

7 марта 2022 12:51
180
Минздрав Самарской области: не нужно покупать лекарства про запас

В Самарской области, по информации регионального минздрава, дефицита определенных, конкретных наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинской техники в аптеках нет. Все лекарства, находящиеся в обороте на территории РФ, прошли государственную регистрацию, их эффективность и безопасность подтверждена. 

Специалисты министерства здравоохранения Самарской области напоминают, что в случае индивидуальной непереносимости или неэффективности необходимо обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии и ни в коем случае не использовать лекарственные препараты с истекшим сроком годности. 
 

Теги: Медицина

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