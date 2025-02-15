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Минздрав предложил ввести электронное прикрепление к поликлиникам во всей России

15 февраля 2025 13:59
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Минздрав предложил ввести электронное прикрепление к поликлиникам во всей России

Минздрав РФ предлагает сделать возможным прикрепление к поликлинике через портал «Госуслуги» для всех российских регионов. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Уточняется, что при подаче заявления на прикрепление через личный кабинет портала его необходимо подписать неквалифицированной электронной подписью. Также потребуется указать данные паспорта, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС (при наличии). Для прикрепления детей до 14 лет вместо паспортных данных понадобится информация о свидетельстве о рождении.

При этом сохраняется возможность подачи заявления и в бумажном виде при посещении поликлиники. В обоих случаях организация будет рассматривать обращение в течение двух рабочих дней, пишут "Известия".

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