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Минздрав ограничит число больничных для россиян
Минздрав ограничит число больничных для россиян
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Минздрав ограничит число больничных для россиян

25 июля 2025 09:08
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Минздрав ограничит число больничных для россиян

Минздрав России планирует ввести новые ограничения на оформление больничных листов. Теперь, если за шесть месяцев пациент получал больничный четыре раза и более, лечащий врач будет обязан направить его на рассмотрение врачебной комиссии.

«Лечащий врач должен будет обратиться к врачебной комиссии, если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения пациента, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более», — подчеркнули в Минздраве. Информацию приводит РБК.

В ведомстве сообщили, что новая мера поможет выявлять причины частого ухода сотрудника на «больничный», а также повысит качество медицинской помощи. По данным Минздрава, регулярное оформление больничных может указывать на необходимость более тщательного обследования, а задача врачебной комиссии — определить факторы, влияющие на заболеваемость, и разработать соответствующий план лечения и профилактики.

Изменения не затронут пациентов, ухаживающих за больными детьми или родственниками, проходящих реабилитацию, а также страдающих социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, онкология или диабет, и получающих диализ. По оценке Социального фонда России, нововведения коснутся около 1% всех оформленных больничных листов. Сейчас выплата по больничному может достигать 5 673 рублей в день и зависит от стажа и среднего заработка.

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