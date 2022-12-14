Михаил Мурашко выступил на совещании президента с членами Правительства РФ по вопросам распространения ОРВИ

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил в своем выступлении рост заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом, за последнюю неделю. Для людей, особенно для групп риска, проводится вакцинация, медорганизации обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.



- За последнюю неделю доля заболевших возросла: почти 1,5 млн граждан обратились за медицинской помощью.

Доля гриппа среди инфицированных ОРВИ превысила 50% (из них детей от 7 до 14 лет — 23%, детей дошкольного возраста — чуть более 18%);



- Основная доля заболеваний гриппом приходится на штамм А(H1N1);



- Наиболее тяжело грипп, как и COVID-19, протекает у беременных, людей старше 60 лет, с избыточной массой тела, пациентов с сахарным диабетом;



- В стране обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием, выделены средства и создано более 1,2 тыс. крупных лабораторий в медицинских организациях во всех субъектах РФ;



- 18 отечественных тест-систем зарегистрировано для диагностики гриппа;



- В регионы были своевременно поставлены законтрактованные вакцины, которые полностью соответствуют профилактическому направлению, защищают от гриппа штамм А(H1N1). Процесс вакцинации находится под особым еженедельным контролем;



- По COVID-19 сегодня ситуация достаточно стабильная, но рост заболеваемости всё равно имеется. Сейчас развёрнуто почти 20 тыс. коек, каждая шестая койка имеет возможность реанимационного обеспечения;



- Количество пациентов на ИВЛ в настоящий момент значительно ниже, чем в предыдущие периоды — еженедельно на лечении находятся 230-240 человек;



- В стационарах имеются необходимые лекарственные препараты для лечения ОРВИ, в том числе гриппа и COVID-19.