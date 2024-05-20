«Т Плюс» поддержала XI областной детский конкурс «Безопасный труд в моем представлении»

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ПАО «Т Плюс» оказало поддержку XI Областному детскому конкурсу «Безопасный труд в моем представлении», организатором которого выступило Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Лучшие рисунки, комиксы и видеоролики будут представлять регион на творческом конкурсе БИОТ АРТ, который пройдет в Москве в рамках Всероссийской выставки-форума БИОТ-2024 (Безопасность и охрана труда).

В 2024 году в финальном этапе конкурса приняли участие 94 учащихся образовательных учреждений Самарской области. Ценные подарки победителям и призёрам конкурса вручили заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов и начальник Управления безопасности труда и охраны здоровья Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Елена Куликова.

«Работы, представленные в данном конкурсе, лишний раз напоминают о том, что самым ценным является человеческая жизнь и здоровье. Все участники творчески подошли к вопросам визуализации требований охраны труда и постарались взглянуть на сферу безопасного труда под новым углом. Мне очень приятно вручить заслуженные награды ребятам из разных уголков региона, которые уже в столь раннем возрасте осознают важность ответственного отношения к труду, своему здоровью и жизни», - отметила Елена Куликова.

Церемония награждения победителей и призёров конкурса завершилась посещением школьниками интерактивных выставок «Рюриковичи» и «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», организованных Историческим парком «Россия – Моя история».

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»