Я нашел ошибку
Главные новости:
Порядка 180 человек собрались, чтобы общими усилиями убрать мусор на побережье и соседних территориях в районе Шестой просеки.
День Волги: в Самаре организовали экологическую акцию
Лучшие рисунки, комиксы и видеоролики будут представлять регион на творческом конкурсе БИОТ АРТ в Москве.
«Т Плюс» поддержала XI областной детский конкурс «Безопасный труд в моем представлении»
1 и 2 июня.
САТОБ представит Российскую премьеру Вечера французских балетов
В Самарской области находятся удивительные по красоте места, которые важно сохранять в их первозданном виде.
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Лучшие номера фестиваля получат возможность войти в состав самарской делегации и представить регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». 
В Самаре назвали победителей областного фестиваля студенческого творчества «Веснушка»
До 25 мая клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания счетчиков тепла.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла
Глава региона подчеркнул: главы министерств и муниципалитетов должны усилить работу по взаимодействию с победителями грантовых конкурсов, информация о том, как получить помощь в подготовке заявок, должна быть доступна на официальных сайтах.
Самарская область в тройке лидеров по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов
Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
21 мая, ночью, местами в Самарской области сохранятся заморозки 0, -2 С
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла

20 мая 2024 16:30
74
До 25 мая клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания счетчиков тепла.

До 25 мая клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания счетчиков тепла. От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.

Для удобства клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области действует целый ряд онлайн-сервисов, позволяющих поделиться информацией, не выходя из дома:

- через личный кабинет клиента;

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на официальном сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;

- по круглосуточным телефонам в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лучшие рисунки, комиксы и видеоролики будут представлять регион на творческом конкурсе БИОТ АРТ в Москве.
20 мая 2024, 17:18
«Т Плюс» поддержала XI областной детский конкурс «Безопасный труд в моем представлении»
Лучшие рисунки, комиксы и видеоролики будут представлять регион на творческом конкурсе БИОТ АРТ в Москве. ЖКХ
47
Сотрудники ПАО «Т Плюс» заменили свыше 160 метров трубопроводов в районе пересечения улиц Чернореченской и Владимирской.
17 мая 2024, 20:10
По улице Чернореченской в Самаре завершился монтаж теплосети в районе дома № 12
Сотрудники ПАО «Т Плюс» заменили свыше 160 метров трубопроводов в районе пересечения улиц Чернореченской и Владимирской. ЖКХ
771
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.
17 мая 2024, 15:22
Специалисты «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города. ЖКХ
573

В центре внимания
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
163
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
572
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
223
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
211
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
19 мая 2024  12:14
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
592
Весь список