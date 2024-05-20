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В Самаре назвали победителей областного фестиваля студенческого творчества «Веснушка»

20 мая 2024 16:33
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Лучшие номера фестиваля получат возможность войти в состав самарской делегации и представить регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». 

В Самаре состоялся гала-концерт фестиваля «Веснушка - 2024», который завершил череду концертных программ средних профессиональных образовательных организаций. На нём показали самые яркие творческие номера и назвали победителей.

«В этом году «Веснушка» отмечает своё 20-летие. Самарская область - один из первых регионов, который стал проводить творческий фестиваль для студентов средних профессиональных образовательных организаций. За эти годы в фестивале приняли участие более 35 тысяч студентов, каждый из которых стал частью большое творческого студенческого сообщества», – рассказала врио министра молодёжной политики Самарской области Маргарита Переплётчикова.

С 19 марта по 17 апреля прошло более 30 концертных программ, а также конкурсный день по трём направлениям фестиваля: «Танцевальное», «Вокальное и инструментальное», «Театральное и оригинальный жанр». Кроме того, для студентов проводились Творческие лаборатории по направлениям «Медиа», «Видео» и «АРТ». Всего в 2024 году в фестивале приняли участие более 2000 молодых людей из 71 колледжа Самарской области.

«Мы рады, что с каждым годом количество желающих принять участие в фестивале и продемонстрировать свой талант растёт. С 2022 года «Веснушка» является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций, а это значит, что студенты колледжей и техникумов могут продемонстрировать свои таланты и на всероссийском уровне. В прошлом году студенты региона привезли 13 лауреатств разной степени и 2 специальных приза, а региональная программа заняла III место. В этом году мы ждём ещё больше наград», – поделилась руководитель проекта Наталья Останина.

Гала-концерт Веснушки объединил 20 лучших номеров, которые были выбраны из 536 представленных за всё время фестиваля. По итогам фестиваля лауреатами стали 242 творческих номера.

Обладателями гран-при стали Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна (Лига А) и Факультет профессионального образования ПВГУС (Лига Б).

Лучшие номера и творческие работы фестиваля 2024 года получат возможность войти в состав самарской делегации и представить регион на XXXII (III) Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций, который в этом году пройдёт в Ставрополе. 

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодёжи», государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодёжной политики», муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара».

 

Фото - пресс-служба Самарского Дома молодёжи

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