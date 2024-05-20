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День Волги: в Самаре организовали экологическую акцию

20 мая 2024 17:23
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Порядка 180 человек собрались, чтобы общими усилиями убрать мусор на побережье и соседних территориях в районе Шестой просеки.

Сегодня, силами представителей двух десятков общественных организаций, предприятий, компаний, вузов собрано 8 кубометров мусора. Порядка 180 человек собрались, чтобы общими усилиями убрать мусор на побережье и соседних территориях в районе Шестой просеки.

Бумагу, жестяные банки, стекло, пластик, старые автомобильные шины, строительные отходы, которым не место в зоне рекреации, упаковали в мешки для отправки на специализированный полигон, где происходит утилизация отходов.

У Шестой просеки территория расположена на возвышенности, поэтому она и выбрана для уборки. В течение сезона здесь много отдыхающих, в том числе рыбаков.

Экологическое движение — это уже целая команда. Ежегодно ранней весной награждают эковолонтеров, после того как территории освобождаются от снега и паводковых вод, проводят субботники. Кроме уборки, уже пять лет на территориях высаживают кедры, липы, рябины.

Любой желающий может оказать помощь в очистке территорий, внося лепту в сохранность экосистемы. Для этого необходимо направить свои обращения в профильный городской департамент.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара Экология

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