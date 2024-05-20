РЦК успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций

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Региональный центр компетенций Самарской области успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций, доказав возможность выполнять поставленные цели в соответствии с методологией и успешно реализовывать задачи национального проекта «Производительность труда», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

Ежегодная сертификация обязательна для всех региональных центров компетенций, реализующих нацпроект.

Деятельность РЦК оценивается по ряду критериев, как дистанционно, так и в очном формате. Кроме контроля исполнения целей, рассматриваются результаты проектов на предприятиях-участниках, организация работы «Фабрики процессов», обучения сотрудников, а также организация работы РЦК региона. Задача – убедиться, что региональные команды организовали работу с предприятиями – участниками нацпроекта эффективно, качественно предоставляют услуги и готовы продолжить деятельность по повышению эффективности.

Очную часть сертификации РЦК Самарской области проходил первым среди центров компетенций. В ходе неё представители сертификационной комиссии ФЦК посетили два самарских предприятия «ВКЛ ИМПОРТ» и «БТС».

Активная фаза реализации нацпроекта на предприятии «ВКЛ ИМПОРТ» была завершена в прошлом году. До начала внедрения методик бережливого производства расчетная производственная мощность участка составляла 87 000 светильников в месяц. Однако на момент начала проекта показатель этот не могли достичь. Благодаря интеграции бережливых технологий время протекания процесса на пилотном потоке на участке изготовления светильников ТМ TANGO компания сократила время протекания процесса на 43%, объем незавершенного производства - на 13%, выработка повысилась на 10%.

«ВКЛ ИМПОРТ» активно развивает собственное высокотехнологичное производство светодиодной продукции (декоративные светильники и лампы). В 2023 году компания занимала в России около 1% рынка по светодиодным лампам. Благодаря внедрению новых процессов и улучшений в октябре 2024 года на производстве был установлен рекорд – произведено более 100 000 светильников ТМ TANGO.

Вторым предприятием, участвующем в сертификации, стала компания «БТС». Предприятие производит бетонные изделия, которые используются в возведении конструкций, строительстве дорог, тротуаров и т.п. Заказчиками продукции «БТС» являются предприятия дорожно-строительной отрасли, а также частные лица.

Пилотный проект на предприятии находится еще в стадии реализации. В настоящий момент рабочая группа предприятия обучены методикам бережливого производства, проведена диагностика и определен процесс оптимизации. Инструменты бережливого производства будут применены в процессе изготовления и доставки бетонных изделий.

«Сертификация РЦК Самарской области Федеральным центром компетенций – не просто формальная процедура, а полноценная оценка нашей способности эффективно и качественно работать в рамках национального проекта «Производительность труда». Каждый этап сертификации, будь то дистанционный или очный, позволяет нам увидеть свои сильные и слабые стороны и скорректировать направление деятельности для достижения лучших результатов», -прокомментировал директор РЦК Константин Серов.

Бережливыми технологиями в рамках национального проекта на сегодня охвачены производственные процессы на 178 предприятиях Самарской области. Инструментам бережливого производства обучено свыше 2800 человек

Фото предоставлено РЦК