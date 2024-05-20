Самарская область в тройке лидеров по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов

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В понедельник, 20 мая, состоялось традиционное оперативное совещание Правительства региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. В ходе совещания в числе прочих вопросов участники обсудили взаимодействие органов исполнительной власти с некоммерческими организациями (НКО), которые реализуют проекты при поддержке Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.

По поручению главы региона в области уделяется особое внимание этому направлению работы. С 2019 года распоряжением губернатора закреплена соответствующая задача – координация взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления региона и социально ориентированных НКО, реализующих поддержанные Фондом президентских грантов проекты.

В результате проводимой работы Самарская область стабильно удерживает 3 место в России по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов.

Лидирующие позиции регион занимает и с проектами, поддержанными Президентским фондом культурных инициатив. Как отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина, по количеству заявок область занимает 7-е место и находится в тройке лидеров по объему привлеченных средств.

Руководитель Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева доложила, что к настоящему времени заявочные кампании на конкурсы 2024 года завершены. Ожидается, что их итоги будут подведены к середине июня. При подготовке конкурсных заявок активно используется инструмент писем поддержки, который характеризует значимость проектов. С 2019 по 2022 годы было выдано 206 писем. В период с 2023 по 2024 годы – уже 111 писем поддержки.

В настоящий момент в Самарской области 116 некоммерческих организаций реализуют 129 проектов, поддержанных Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив. В 2024 году всего на грантовую поддержку президентских фондов были поданы почти 1000 заявок. Заявочная кампания на 2025 год начнется в ближайшее время.

Дмитрий Азаров отметил активность людей и организации, которые помогают им с оформлением заявок. Глава региона подчеркнул: главы министерств и муниципалитетов должны усилить работу по взаимодействию с победителями грантовых конкурсов, информация о том, как получить помощь в подготовке заявок, должна быть доступна на официальных сайтах.

«Коллеги, я прошу вас лично курировать эту работу, — обратился губернатор. — У нас общественные организации сопровождает центр поддержки общественных инициатив. Но, конечно, в органах исполнительной власти важнейшая задача – соработничество. Понятно, что и оценка вашей деятельности резко возрастает, если люди сами вовлечены в реализацию идей, проектов – пусть и собственных проектов, но которые работают на цель проектов общегосударственных, национальных».