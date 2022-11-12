Михаил Мурашко: регионам РФ поручено сделать запас лекарств минимум на четыре месяца

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Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, пишут "Известия".

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячного запаса лекарственных препаратов», — сказал он журналистам.

По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.

Министр заверил, что наращивание объемов производства препаратов в России идет по плану высокими темпами.

Кроме того, он сообщил о поставке лекарств в новые регионы РФ.

«В этом году сделана поставка лекарственных препаратов централизованно, как для стационарных учреждений, так и для льготных категорий», — отметил Мурашко.

В ближайшие недели в Херсонскую, Запорожскую области, ЛНР и ДНР доставят машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов и укомплектованные мебелью, добавил он.

Фото: ru.freepik.com