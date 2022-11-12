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По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.
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Михаил Мурашко: регионам РФ поручено сделать запас лекарств минимум на четыре месяца

12 ноября 2022 22:28
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По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.

Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, пишут "Известия".

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячного запаса лекарственных препаратов», — сказал он журналистам.

По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.

Министр заверил, что наращивание объемов производства препаратов в России идет по плану высокими темпами.

Кроме того, он сообщил о поставке лекарств в новые регионы РФ.

«В этом году сделана поставка лекарственных препаратов централизованно, как для стационарных учреждений, так и для льготных категорий», — отметил Мурашко.

В ближайшие недели в Херсонскую, Запорожскую области, ЛНР и ДНР доставят машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов и укомплектованные мебелью, добавил он.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.
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