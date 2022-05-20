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Меры соцподдержки помогают привлекать в медучреждения региона новых специалистов

20 мая 2022 15:53
163
Так, в прошлом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона привлечено 100 врачей и 40 фельдшеров.

Меры соцподдержки помогают пополнять коллективы медучреждений Самарской области. Так, в прошлом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона привлечено 100 врачей и 40 фельдшеров. За год повышенные выплаты получили около 500 врачей и средних медицинских работников, трудоустроившихся в медучреждения области по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. Также среди основных мер - предоставление служебного жилья, частичная компенсация первоначального взноса на жилье, приобретенное в сельской местности.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня в регионе действуют различные меры социальной поддержки, которые помогают сохранять и закреплять специалистов в государственной системе здравоохранения. Так, например, по поручению главы региона медработникам в селах и малых городах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости.

С 2020 года в Тольятти работает программа выделения служебного жилья для медицинских работников. В Тольяттинской городской клинической поликлинике №3 служебное жилье получили 6 врачей. И это одна из эффективных мер социальной поддержки.

«Служебное жилье у нас получили врачи-педиатры и диагносты – врачи УЗИ, функциональной диагностики, эндокринолог, - пояснила начальник отдела кадров Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Людмила Коваленко. - Кадровая политика учреждения направлена на то, чтобы сохранить действующих сотрудников и привлечь новые кадры, в том числе молодых специалистов. Мы активно встречаемся с будущими выпускниками. На сегодняшний день у нас заключено 59 целевых договоров со студентами, которые будут ежегодно вливаться в наш трудовой коллектив и работать участковыми терапевтами и педиатрами».

Руководство поликлиники ведет большую работу с выпускниками медицинских вузов, участвует в ярмарках вакансий, взаимодействует со старостами групп. В итоге в поликлинику ежегодно трудоустраивается на работу порядка 25 молодых специалистов.

Активно используются и меры социальной поддержки.

«Во время учебы выплачиваем разовые выплаты, стипендии за успешно сданные сессии. Те врачи, которые начинают у нас работать, получают подъемные еще и от поликлиники, выплаты к отпуску, имеют возможность переучиться, поступить в целевую ординатуру или просто пройти переподготовку на наиболее востребованные профессии. На сегодняшний день у нас учится 11 молодых ординаторов, которые работают стажерами», - отметила Людмила Коваленко.

Все врачи окружены заботой и вниманием, им предоставлены опытные наставники и медицинские сестры.

Расим Юсупов - участковый врач-педиатр. После окончания в 2018 году СамГМУ решил трудоустроиться в Тольятти, хотя сам родом из Пензенской области. «Решил начать свою карьеру в самой крупной поликлинике Тольятти. Работаю уже 4 года, - подчеркнул Расим Рякибович. - Хочу выразить свою благодарность наставникам, коллегам во главе с заведующим отделением за то, что приняли в свой дружный коллектив и помогали решать все возникающие вопросы. Отработав два года, получил служебное жилье, благодарю администрацию, что так комфортно устроился с семьей. Решил на этом не останавливаться и в 2020 году поступил в СамГМУ по профилю травматология и ортопедия, обучаюсь параллельно с работой и решил не покидать стены поликлиники, продолжив здесь работать и дальше».

С 2020 года в поликлинике работает участковый врач - педиатр Максим Бекренев. «Учился в Мордовском государственном университете в Саранске на педиатрическом факультете. Но Тольятти – мой родной город, я сам наблюдался в этой поликлинике с рождения и решил сразу после окончания университета приехать сюда на работу, - рассказал Максим Викторович. - Вообще с детьми приятно работать, они словно излучают свет, от них идет тепло. Мне как молодому специалисту были оказаны меры социальной поддержки, главная из которых, по моему мнению, получение служебного жилья. Также я получил подъемные средства. Для молодого специалиста это хорошие деньги. Так что мне оказали очень существенную помощь. Очень важна также поддержка коллектива, заведующего отделением, руководителя поликлиники, моих наставников. Сейчас я учусь в ординатуре по специальности анестезиология и реанимация».

Заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Артамонова искренне рада, что проходит обновление коллектива сотрудников.

«Ежегодно мы принимаем на работу молодых специалистов. И весь коллектив с большим участием принимает молодых людей в свои ряды, - отметила Татьяна Григорьевна. - Стараемся организовать рабочие места, в помощь каждому выделяем опытную медицинскую сестру, включаем молодых в систему наставничества, чтобы любой вопрос, который у них возникает, при приеме в кабинете или на педиатрическом участке, они могли разрешить с нашей помощью. Стараемся поддержать при возникновении любой социальной проблемы. Многие из молодых специалистов учатся в ординатуре по целевому договору с учреждением и остаются работать в стенах нашей поликлиники».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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