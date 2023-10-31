Медработники в Жигулевске выезжают к пациентам на новых автомобилях

155

«Лада-Гранта» и «Лада-Нива», поставленные по нацпроекту «Здравоохранение», помогают медработникам оперативно оказывать помощь пациентам на дому и транспортировать в подразделения, доставлять лекарства жителям и биоматериал в лаборатории.



Автомобиль «Лада-Гранта» закреплен за городской поликлиникой №1.



«Машины ежедневно используются для доставки участковых терапевтов и педиатров на вызовы. "Лада-Нива" оборудована носилками, на ней работает бригада неотложной помощи. Людей старшего возраста и маломобильных пациентов в случае необходимости привозим в поликлинику — на плановые профилактические осмотры и обследования. Их состояние здоровья требует постоянного мониторинга, оценки и коррекции рисков, — отметила заместитель главного врача Жигулевской городской больницы Инна Григорьева. — За последние 10 месяцев на автомобиле "Лада-Нива" выполнено свыше 900 выездов, "Лада-Гранта" — порядка 750».



Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В Самарской области работа по развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом ведётся при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.



Всего в этом году в медучреждения региона поставлен 131 автомобиль для оказания неотложной помощи.

Фото: freepik.com