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Медработники в Жигулевске выезжают к пациентам на новых автомобилях

31 октября 2023 16:47
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«Лада-Гранта» и «Лада-Нива» помогают медработникам оперативно оказывать помощь пациентам на дому и транспортировать в подразделения, доставлять лекарства жителям и биоматериал в лаборатории.

«Лада-Гранта» и «Лада-Нива», поставленные по нацпроекту «Здравоохранение», помогают медработникам оперативно оказывать помощь пациентам на дому и транспортировать в подразделения, доставлять лекарства жителям и биоматериал в лаборатории.

Автомобиль «Лада-Гранта» закреплен за городской поликлиникой №1.

 «Машины ежедневно используются для доставки участковых терапевтов и педиатров на вызовы. "Лада-Нива" оборудована носилками, на ней работает бригада неотложной помощи. Людей старшего возраста и маломобильных пациентов в случае необходимости привозим в поликлинику — на плановые профилактические осмотры и обследования. Их состояние здоровья требует постоянного мониторинга, оценки и коррекции рисков, — отметила заместитель главного врача Жигулевской городской больницы Инна Григорьева. — За последние 10 месяцев на автомобиле "Лада-Нива" выполнено свыше 900 выездов, "Лада-Гранта" — порядка 750».

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В Самарской области работа по развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом ведётся при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

Всего в этом году в медучреждения региона поставлен 131 автомобиль для оказания неотложной помощи.

 

Фото: freepik.com  

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