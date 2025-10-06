Я нашел ошибку
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
Медицинский психолог рассказала, какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье

6 октября 2025 18:26
143
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния?

Заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:

"От психологического благополучия зависят все сферы жизни: начиная от личных отношений и заканчивая карьерой и общением с другими людьми.

Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния?
трудности в установлении контактов с людьми, отсутствие близких межличностных отношений
чрезмерная бурная реакция на незначительные стрессовые события или изменение планов
неумение контролировать свои эмоции (необоснованная агрессия к окружающим, либо к себе)
страхи, повышенная тревожность, бессонница
странное поведение, не вписывающееся в привычные рамки нормы и отличающееся от обычного поведения человека в прошлом.

Какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье?
Нормализуйте сон, режим труда и отдыха, здоровое питание и занятия спортом.
Следите за своим настроением, учитесь распознавать и контролировать эмоции (с помощью специалиста или специальных упражнений) .
Пересмотрите рабочую нагрузку и определите приоритетность задач, снизьте требования к своей продуктивности и не сравнивайте себя с другими.
Старайтесь избегать негативных воздействий и отвлекаться на то, что дарит положительные эмоции.
Учитесь концентрироваться на хорошем в любой жизненной ситуации.
Заручитесь поддержкой близких.
При необходимости не стесняйтесь обращаться к специалистам".

 

Фото: минздрав СО

