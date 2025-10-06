Медицинский психолог рассказала, какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье

143

Заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:

"От психологического благополучия зависят все сферы жизни: начиная от личных отношений и заканчивая карьерой и общением с другими людьми.

Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния?

трудности в установлении контактов с людьми, отсутствие близких межличностных отношений

чрезмерная бурная реакция на незначительные стрессовые события или изменение планов

неумение контролировать свои эмоции (необоснованная агрессия к окружающим, либо к себе)

страхи, повышенная тревожность, бессонница

странное поведение, не вписывающееся в привычные рамки нормы и отличающееся от обычного поведения человека в прошлом.

Какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье?

Нормализуйте сон, режим труда и отдыха, здоровое питание и занятия спортом.

Следите за своим настроением, учитесь распознавать и контролировать эмоции (с помощью специалиста или специальных упражнений) .

Пересмотрите рабочую нагрузку и определите приоритетность задач, снизьте требования к своей продуктивности и не сравнивайте себя с другими.

Старайтесь избегать негативных воздействий и отвлекаться на то, что дарит положительные эмоции.

Учитесь концентрироваться на хорошем в любой жизненной ситуации.

Заручитесь поддержкой близких.

При необходимости не стесняйтесь обращаться к специалистам".

Фото: минздрав СО