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Медики больницы имени Семашко поставили на ноги ветерана ВОВ с чрезвертельным переломом бедра

23 мая 2025 15:54
84
Перелом осложнился острым тромбозом вен нижних конечностей, что является угрозой для жизни.

Ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Яковлевич Наумов госпитализирован в травматологическое отделение Самарской городской клинической больницы №2 им. Н.А.Семашко с чрезвертельным переломом бедра - тяжелой травмой для пациента этой возрастной группы.

Перелом осложнился острым тромбозом вен нижних конечностей, что является угрозой для жизни.

«На этапе предоперационной подготовки мы выявили серьезную патологию – острый тромбоз суральных вен голени. Пациента проконсультировал сосудистый хирург. Приняли решение по жизненным показаниям воздержаться от оперативного лечения и скорректировать антикоагулянтную терапию. Выбранная тактика лечения дала эффективный результат, достигнута реканализация сосудов»,- рассказал заместитель главного врача по медицинской части Алексей Боклин.

Через несколько дней врачи-травматологи провели операцию по поводу травмы - интрамедуллярный блокируемый остеосинтез. Учитывая возрастную категорию пациента, большой вклад в успешное разрешение ситуации внесли врачи анестезиологи-реаниматологи.

«Оперативное вмешательство прошло без особенностей и осложнений. Мы отмечаем хороший восстановительный темп в раннем послеоперационном периоде. Сейчас уже Тимофей Яковлевич ходит с помощью ходунков», - отметил врач травматолог-ортопед – заведующий отделением Андрей Маменков.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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