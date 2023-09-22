Масочный режим вернулся в Самару

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Руководители учреждений, оказывающих амбулаторную, стационарную и скорую медицинскую помощь, должны взять на строгий контроль проведение противоэпидемических мероприятий из-за роста заболеваемости ОРВИ. Такое поручение им дал на оперативном совещании глава регионального Минздрава Армен Бенян, пишет 63.ру.

— Нужно обеспечить работу всех фильтр-боксов в поликлиниках для приема пациентов с признаками ОРВИ. Это организационная мера, которая помогает разделять потоки и предупреждать распространение инфекций. Также важно организовать амбулаторную помощь пациентам с симптомами вирусных заболеваний преимущественно на дому силами мобильных медицинских бригад, — сказал Армен Бенян.

Также в медучреждениях должны при входе измерять всем температуру и соблюдать масочный режим. Но министр отметил, что это обычные для такого периода превентивные меры.

— Сейчас проводится вакцинация от гриппа для формирования коллективного иммунитета. Препараты есть в прививочных кабинетах. Кроме того, сейчас проводятся процедуры закупки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Ожидается поставка 20 000 доз. После поставки партия вакцины будет распределена в учреждения и жителей пригласят в прививочные пункты, — сказал министр.

На прошлой неделе в Самарской области зарегистрировали 11 тысяч 730 случаев заражения ОРВИ. Это выше эпидпорога на 37,2%. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, РС-вируса.

Коронавирус за этот период диагностировали у 308 человек. И судя по данным федерального оперштаба, заболеваемость увеличилась.