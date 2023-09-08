Мальчик-богатырь родился в Подольском роддоме

131

В Подольский родильный дом поступила 35-летняя женщина с доношенной беременностью. Так как показатели и пациентки, и плода были положительными, провели естественные роды.

«Для женщины это уже четвертые роды, которые прошли успешно. В результате на свет появился мальчик ростом 56 см и весом 5000 г.», - сказал главный врач Подольского родильного дома.

На данный момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и продолжают находиться под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

Фото: ru.freepik.com