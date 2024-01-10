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Коллективы и семьи: медработники Самарской горбольнице №10  приглашают присоединиться к спортивному движению

10 января 2024 14:11
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В больнице №10 реализуется программа по укреплению здоровья, популяризации физической культуры и спорта среди сотрудников.

В Самарской городской больнице №10 реализуется программа по укреплению здоровья, популяризации физической культуры и спорта среди сотрудников.

Руководителем спортивного движения в многопрофильном медицинском учреждении является заведующий родильным домом, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Никаноров. Более 20 лет врач занимается лёгкой атлетикой.

"Главная цель спортивного движения больницы - сформировать и распространить культуру активного образа жизни в коллективе, а также повысить качество жизни наших сотрудников через физическую активность. Мы не стремимся к высоким спортивным рекордам. Наши задачи намного проще. Мы постепенно развиваем внутри коллектива индивидуальный и массовый спорт. Например, в выходные дни сотрудники больницы посещают бассейн, в этом помогает профсоюзный комитет. Регулярно проводим различные физкультурные и спортивные тренировки, а также участвуем в региональных и всероссийских массовых спортивных мероприятиях. И призываем всех жителей для укрепления здоровья обязательно уделять время физической активности", - отметил Владимир Никаноров.

Спорт и регулярная физическая активность должны стать нормой жизни каждого человека. Это простой способ профилактировать хронические заболевания и укреплять системы организма.

В Год семьи, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным, врачи предлагают внедрить здоровую привычку и для всех членов семей – быть физически активными и вместе уделять время спортивным упражнениям.

Не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю укрепляют иммунитет, помогают управлять стрессом, улучшают сон и снижают риски развития опасных заболеваний — онкопатологии, нарушений в работе сердца и сосудов, органов дыхания и эндокринной системы.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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