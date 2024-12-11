Коллектив Ставропольской больницы в этом году пополнили 19 специалистов

112

В 2024 году благодаря программе «Земский доктор / Земский фельдшер» к коллективу Ставропольской центральной районной больницы присоединились 4 врача и 15 средних медицинских работников, среди которых врач общей практики Кристина Куклова. Несколько лет назад она заключила договор по целевому обучению и после окончания университета вернулась на свою малую родину – в Ставропольский район. На сегодняшний день медработник ведёт приём во врачебной амбулатории в селе Александровка.



«На моем участке более 1500 человек. Мы оказываем необходимую медицинскую помощь и проводим диспансеризацию населения. При необходимости госпитализируем и направляем на дополнительные обследования», - рассказывает Кристина Куклова.



Обучение по целевому договору позволяет будущим специалистам получать бесплатное образование и гарантированное место работы. Специалист получила единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей.



«Специалисты, которые проходят у нас практику, возвращаются работать вновь. Врачи и средние медработники при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплаты в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, администрация района предоставляет служебное жильё и компенсирует стоимость аренды. В прошлом году нашим специалистам выделили 4 земельных участка, в этом году на рассмотрении еще 2 », - отметила главный врач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина.



В этом году 167 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Напомним, что эта программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО