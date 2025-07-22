Капитальный ремонт подразделений Ставропольской больницы повышает доступность медпомощи в сельских поселениях

Я нашел ошибку
Главные новости:
Она включала в себя серию прямых эфиров, онлайн-встреч и практических занятий с организаторами, экспертами и почётными гостями.
«иВолга»: как прошла Цифровая неделя на форуме 
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
В этом году общественные пространства украсят 122 молодых дерева, около 23 тысяч кустарников и 600 квадратных метров цветников, а также порядка 250 новых малых архитектурных форм.
«Формирование комфортной городской среды»: более 23 тысяч растений высадят в Самаре
Сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время, через личные истории и судьбы трех поколений героев. 
Московская кинокомпания снимет в Самарской области сериал про АВТОВАЗ
Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде, который состоит из 10 тематических вагонов.
22 июля жители Сызрани встретили «Поезд Победы»
Приобретено оборудование для создания электронных копий печатных источников, фотографий, книжных памятников и экспонирования музейных предметов.
В этом году за счет средств нацпроекта «Семья» оснастили Краеведческий музей в Сызрани
23 июля в регионе переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза, ливень, возможен град.
23 июля в Самаре днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +28°С
Основной темой обсуждения стала организация оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи.
Эксперты НМИЦ ознакомились с работой экстренной медицинской помощи в регионе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.33
0.02
EUR 91.51
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе
В Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт творческого проекта Taraxacum
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Капитальный ремонт подразделений Ставропольской больницы повышает доступность медпомощи в сельских поселениях

22 июля 2025 11:36
178
Капитальный ремонт подразделений Ставропольской больницы повышает доступность медпомощи в сельских поселениях

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» завершен капитальный ремонт офисов врача общей практики Ставропольской центральной районной больницы в селах Тимофеевка и Верхнее Санчелеево.

В подразделениях выполнена внутренняя отделка помещений, заменены системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Обновлены фасады зданий, проведен ремонт кровли.

 «Обновление медицинских учреждений в Ставропольском районе идет полным ходом. Наш район самый крупный в Самарской области по числу жителей и площади, поэтому работы очень много. В ОВОПе в селе Тимофеевка организован отдельный от взрослой амбулатории прием детского населения. В ближайшее время врачи-педиатры будут вести прием в две смены. Это позволит не только повысить комфорт для маленьких пациентов и их родителей, но и разделить потоки, снизив риски распространения инфекций в сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», – отметил главный врач больницы Расим Мударисов.

Создание современных условий значительно улучшит оказание медицинской помощи. На данный момент продолжается ремонт офиса врача общей практики в селе Жигули. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы в терапевтическом отделении села Хрящёвка.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.

 Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Ранняя диагностика и лечение заболеваний могут существенно снизить риск развития хронической ишемии и инсульта.
22 июля 2025  15:36
Врач-кардиолог Самарского кардиодиспансера рассказала о причинах нарушений, связанных с недостаточным кровоснабжением мозга
6
Основной темой обсуждения стала организация оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи.
22 июля 2025  14:23
Эксперты НМИЦ ознакомились с работой экстренной медицинской помощи в регионе
133
Одна из машин передана в службу неотложной медицинской помощи, которая осуществляет выезды к пациентам в ежедневном режиме.
22 июля 2025  14:18
Благодаря нацпроекту две новые машины поставлены в Большечерниговскую больницу
104
Капитальный ремонт подразделений Ставропольской больницы повышает доступность медпомощи в сельских поселениях
22 июля 2025  11:36
Капитальный ремонт подразделений Ставропольской больницы повышает доступность медпомощи в сельских поселениях
178
По поручению главы региона Вячеслава Федорищева в Самаре до 2029 года построят хоспис для паллиативных пациентов.
21 июля 2025  22:48
Самарская область - один из лидеров в России в развитии системы паллиативной помощи детям и взрослым
357
Записаться возможно к врачам 22 специальностей.
21 июля 2025  21:35
 Как записаться на прием к специалистам через электронную регистратуру «Служба здоровья»
362
Создание современных условий значительно улучшит оказание медицинской помощи.
21 июля 2025  19:13
Завершен капремонт офисов врача общей практики Ставропольской ЦРБ в селах Тимофеевка и Верхнее Санчелеево
440
 Методы профилактики деменции.
21 июля 2025  18:13
Самарский врач-гериатр рассказала о профилактике деменции
420
Главная цель — не просто провести обследование, а обеспечить ветеранам СВО своевременную и качественную медицинскую помощь.
21 июля 2025  17:29
Более 1200 ветеранов СВО региона прошли второй этап углубленной диспансеризации 
490
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России
20 июля 2025  21:00
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России
423
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14966
Весь список
В центре внимания
Более 23 тысяч кустарников высадят в Самаре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
22 июля 2025  12:34
Более 23 тысяч кустарников высадят в Самаре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
140
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
22 июля 2025  11:18
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
173
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
22 июля 2025  11:02
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
198
В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.
21 июля 2025  15:47
Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси
1097
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
21 июля 2025  12:49
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
1237
Весь список