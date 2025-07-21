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 Как записаться на прием к специалистам через электронную регистратуру «Служба здоровья»

21 июля 2025 21:35
141
Записаться возможно к врачам 22 специальностей.

Записаться возможно к врачам 22 специальностей. К специалистам других узких специальностей запись осуществляется по направлению участкового терапевта.

 Для авторизации на сервисе "Служба здоровья" необходимо :

 Зайти на сайт «Служба здоровья» clck.ru/362HHT
 Авторизоваться любым удобным способом из предложенного списка и нажать кнопку «Я согласен на обработку моих персональных данных».
 Выбрать услугу в предложенном меню "запись к врачу", "вызов врача на дом", "диспансеризация" и т. д.
 Далее произвести необходимые Вам действия.

Напомним, что сервис располагается по новому адресу clck.ru/362HHT, в котором осуществлены доработки функциональных возможностей. Старый портал также работает в штатном режиме, но в новом визуальном исполнении.

Кроме того, приложение "Электронная регистратура" (clck.ru/3GyW9t) доступно для скачивания в RuStore для пользователей Android.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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