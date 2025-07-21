 Как записаться на прием к специалистам через электронную регистратуру «Служба здоровья»

141

Записаться возможно к врачам 22 специальностей. К специалистам других узких специальностей запись осуществляется по направлению участкового терапевта.



Для авторизации на сервисе "Служба здоровья" необходимо :



Зайти на сайт «Служба здоровья» clck.ru/362HHT

Авторизоваться любым удобным способом из предложенного списка и нажать кнопку «Я согласен на обработку моих персональных данных».

Выбрать услугу в предложенном меню "запись к врачу", "вызов врача на дом", "диспансеризация" и т. д.

Далее произвести необходимые Вам действия.



Напомним, что сервис располагается по новому адресу clck.ru/362HHT, в котором осуществлены доработки функциональных возможностей. Старый портал также работает в штатном режиме, но в новом визуальном исполнении.



Кроме того, приложение "Электронная регистратура" (clck.ru/3GyW9t) доступно для скачивания в RuStore для пользователей Android.

Фото: минздрав СО