Как дети переносят коронавирус, когда появится детская вакцина и как предотвратить заражение

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Главный педиатр Самары Светлана Пыркова ответила на вопросы жителей в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области. В основном, мамы и папы спрашивали об особенностях протекания болезни у детей и о причинах, почему вирус, который ранее поражал только взрослых, теперь бьет и по детям.

«Коронавирус – это тот возбудитель, который постоянно циркулировал. По статистике в этом году количество детей с ковидом увеличилось по сравнению с прошлым годом. За 2020 год заболело около 1000 детей, а за 11 месяцев 2021 года – уже 12 405 несовершеннолетних. Дети стали болеть, потому что появился новый штамм вируса. Кроме того, они были где-то на каникулах и с началом учебного года, выйдя в классы, имели большое количество контактов друг с другом. После чего пришлось отправить на дистанционку всех, кроме начальной школы и 9, 11 классов», - сообщает главный педиатр.

По информации Светланы Пырковой, среди заболевших детей только 2% нуждаются в круглосуточном наблюдении и в госпитализации. И не всегда это связано со степенью тяжести заболевания. Например, ребенок проживает в общежитии или у него заболели оба родителя, и он не может остаться по возрасту дома один. В этом случае возможна семейная госпитализация. Иногда бывают неблагополучные семьи, и врачи вынуждены положить ребенка в больницу, чтобы он получал необходимое регулярное лечение. Всего же за 11 месяцев в Самаре было госпитализировано около 300 детей.

Пользователей соцсетей волновало также, какого возраста дети болеют чаще? 12-13 лет или малыши.

«Дети всех возрастов болеют в равной степени. А тяжесть протекания зависит от того, есть ли сопутствующие патологии. Если говорить о лечении, то детей не могут лечить также как взрослых, потому что основная часть препаратов является сильнодействующей, имеет противопоказания, в том числе детский возраст. Поэтому у детей в соответствии с методической базой, основное лечение, которое мы назначаем – посиндромное, то есть, какое есть проявление заболевания, - такой принцип терапии применяется. В любом случае, лечение назначает врач и заниматься лечением своих детей самостоятельно категорически нельзя», - напомнила Светлана Пыркова.

В связи с тем, что ковид у взрослого и ребенка по сути ничем не отличается, доктор еще раз обратила внимание родителей на признаки, которые следует держать на контроле.

«Это типичные клинические симптомы. Может быть температура, заложенность носа, боль в горле, расстройство желудочно-кишечного тракта. Если после прихода доктора и назначенного лечения состояние не улучшается, необходимо вызвать врача повторно. Первый звоночек – это отсутствие положительной динамики. Если температура не имеет тенденции к снижению, ребенок становится более вялым, более капризным, ухудшается аппетит, дыхание становится более частым, - стоит вызывать врача», - рекомендует детский доктор.

Множество вопросов к Светлане Александровне были связаны, конечно, с вакцинацией детей.

«Вакцина уже есть, но она еще проходит этап тестирования. Мы пока не знаем, какие будут показания и противопоказания, не знаем о возможных побочных эффектах. Поэтому рассуждать об этой вакцине сейчас – это плодить домыслы. Мы ждем, когда вакцину для детей одобрят, начнут привозить в регионы, дадут методические рекомендации, и только потом мы сможем ответить на все волнующие вопросы. Сегодня можно привить себя и своих детей от вируса гриппа, прививаться рекомендую семейно, чтобы формировался коллективный иммунитет. Вакцины от гриппа достаточно, можно сделать прививки во всех поликлиниках», - рассказала Светлана Александровна.

Главный педиатр напомнила о простых мерах профилактики, которые остаются действенным методом защиты от коронавируса. По словам врача, коронавирус научил медицинское сообщество очень строго относиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований: менять маску каждые 2 часа, соблюдать дистанцию полтора метра, чаще обрабатывать руки и гаджеты.