как будут работать самарские поликлиники и травмпункты в Новый год

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Стало известно, как организуют работу самарских медучреждений в новогодние каникулы. Дежурить будут амбулаторное звено, стационары и станции скорой помощи, пишет 63.ру.

Работу структурных подразделений поликлиник организуют по отдельному расписанию. Также по графику граждане смогут пройти консультацию узких специалистов, диагностические исследования, профилактические обследования в рамках диспансеризации, а также получить льготные лекарства в аптечных пунктах. С подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах медучреждений.

Служба неотложной помощи при поликлиниках на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме — с 8:00 до 20:00.

Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы. В случае появления острых симптомов ОРВИ и обострения хронических заболеваний гражданам рекомендуют вызывать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого будет обеспечена работа мобильных бригад.

— Стационары и служба скорой медицинской помощи будут работать в круглосуточном режиме. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112, — добавили в Минздраве.

В штатном режиме будут дежурить травмпункты. В Самаре:

ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова» улица Полевая, 80а, круглосуточно;

ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко», улица Калинина, 32, круглосуточно;

ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7», улица Крайняя, 17, круглосуточно;

ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10», улица Медицинская, 4б, круглосуточно;

ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина», детский травмпункт, улица Ташкентская, 159, круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», на улице Пирогова, 1, к3, круглосуточно.

В Тольятти: