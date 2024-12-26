как будут работать самарские поликлиники и травмпункты в Новый год

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках фестиваля запланированы 2 больших и разных гала-концерта, в которых прозвучат любимые песни любимых бардов!
Зимний Грушинский-2025 состоится 22 февраля в КРЦ «Звезда»
Теперь при покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей.
«Веди родителей в музей»: стартовала праздничная акция для владельцев Пушкинской карты
Это означает, что региональное бизнес-сообщество активно использует образовательные программы как инструмент для роста и развития.
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню образовательной активности бизнеса
 Чем опасно потребление алкоголя в морозную погоду?
Специалисты центра общественного здоровья Самарской области советуют отказаться от алкоголя в мороз
Призер Паралимпийских игр Вячеслав Ленский и ветеран СВО, игрок команды «ЦСК ВВС-следж» Юрий Лобанов рассказали собравшимся о своем пути в спорте, о том, как преодолевать ограничения по здоровью и добиваться поставленных целей.
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
С 26 по 28 декабря.
О круглосуточном режиме работы таможенных постов в преддверие Нового года
В Самарской области пересмотрят подход к выдаче «Карт жителя Самарской области»
В Самарской области пересмотрят подход к выдаче «Карт жителя Самарской области»
В Тольятти аннулировали фиктивные браки с мигрантами
В Тольятти аннулировали фиктивные браки с мигрантами
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.61
-0.26
EUR 103.94
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Как будут работать самарские поликлиники и травмпункты в Новый год

26 декабря 2024 13:31
165
как будут работать самарские поликлиники и травмпункты в Новый год

Стало известно, как организуют работу самарских медучреждений в новогодние каникулы. Дежурить будут амбулаторное звено, стационары и станции скорой помощи, пишет 63.ру.

Работу структурных подразделений поликлиник организуют по отдельному расписанию. Также по графику граждане смогут пройти консультацию узких специалистов, диагностические исследования, профилактические обследования в рамках диспансеризации, а также получить льготные лекарства в аптечных пунктах. С подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах медучреждений.

Служба неотложной помощи при поликлиниках на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме — с 8:00 до 20:00.

Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы. В случае появления острых симптомов ОРВИ и обострения хронических заболеваний гражданам рекомендуют вызывать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого будет обеспечена работа мобильных бригад.

— Стационары и служба скорой медицинской помощи будут работать в круглосуточном режиме. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112, — добавили в Минздраве.

В штатном режиме будут дежурить травмпункты.

В Самаре:

  • ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова» улица Полевая, 80а, круглосуточно;

  • ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко», улица Калинина, 32, круглосуточно;

  • ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7», улица Крайняя, 17, круглосуточно;

  • ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10», улица Медицинская, 4б, круглосуточно;

  • ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина», детский травмпункт, улица Ташкентская, 159, круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

  • ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», на улице Пирогова, 1, к3, круглосуточно.

В Тольятти:

  • ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 3» на улице Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно;

  • ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница № 2» на улице Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

 

ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская и районная больница», улица Комарова, 1, круглосуточно.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
 Чем опасно потребление алкоголя в морозную погоду?
26 декабря 2024  14:49
Специалисты центра общественного здоровья Самарской области советуют отказаться от алкоголя в мороз
84
как будут работать самарские поликлиники и травмпункты в Новый год
26 декабря 2024  13:31
Как будут работать самарские поликлиники и травмпункты в Новый год
165
Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.
25 декабря 2024  16:51
В новогодние праздники в регионе будет организована работа амбулаторного звена, стационаров и станций скорой помощи
851
В отделении оборудован дневной стационар, два кабинета врачей-онкологов и процедурный, а также поставлено новое эндоскопическое оборудование.
25 декабря 2024  15:46
В Сергиевском районе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
411
в Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам
25 декабря 2024  12:58
В Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам
356
В микрорайоне Кошелев парк введена в эксплуатацию новая поликлиника
25 декабря 2024  11:36
В микрорайоне Кошелев парк введена в эксплуатацию новая поликлиника
364
В Клиниках СамГМУ разработана и внедрена безопасная технология операций на сонных артериях
25 декабря 2024  09:33
В Клиниках СамГМУ разработана и внедрена безопасная технология операций на сонных артериях
661
Специалист отметила, что свекольный сок богат калием, способствующим выводу лишней жидкости из организма.
24 декабря 2024  22:33
Врач-диетолог рассказала о полезных свойствах свекольного сока
575
Важно помнить — безопасных доз алкоголя нет.
24 декабря 2024  19:16
Самарский врач-токсиколог: "Алкоголь оказывает влияние на все системы организма"
653
СамГМУ Минздрава России и НИТУ МИСИС разработали модуль для 3D-биопечати биоимплантатов
24 декабря 2024  11:45
СамГМУ Минздрава России и НИТУ МИСИС разработали модуль для 3D-биопечати биоимплантатов
461
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
7296
Весь список
В центре внимания
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
171
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
172
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
1042
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
545
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
460
Весь список