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Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

13 января 2025 13:00
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Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что были учтены поручения президента РФ Владимира Путина, в том числе касающиеся поддержки ветеранов спецоперации.

"[Участникам СВО] и дальше будет предоставляться медицинская помощь без очереди. Усилится и взаимодействие медорганизаций с государственным фондом "Защитники Отечества", – сказал он.

Кроме того, реализация программы позволит повысить для россиян доступность санаторно-курортного лечения.

"Ряд нововведений принят для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов", – добавил Мишустин.

По его словам, врачи и фельдшеры смогут создавать для местных жителей стационары на дому, предоставлять лекарства и выписывать рекомендации по их применению, которое должно происходить под наблюдением специалистов, пишет Смотрим.

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