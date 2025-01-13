Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

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Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что были учтены поручения президента РФ Владимира Путина, в том числе касающиеся поддержки ветеранов спецоперации.

"[Участникам СВО] и дальше будет предоставляться медицинская помощь без очереди. Усилится и взаимодействие медорганизаций с государственным фондом "Защитники Отечества", – сказал он.

Кроме того, реализация программы позволит повысить для россиян доступность санаторно-курортного лечения.

"Ряд нововведений принят для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов", – добавил Мишустин.

По его словам, врачи и фельдшеры смогут создавать для местных жителей стационары на дому, предоставлять лекарства и выписывать рекомендации по их применению, которое должно происходить под наблюдением специалистов, пишет Смотрим.