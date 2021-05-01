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Информация о работе  прививочных пунктов в майские выходные 

1 мая 2021 21:40
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В предстоящие майские праздники возможности пройти вакцинацию для населения будут увеличены.

Для профилактики новой коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемиологической ситуации основное значение сейчас имеет вакцинация.

В области обеспечен достаточный запас вакцины.

В предстоящие майские праздники возможности пройти вакцинацию для населения будут увеличены.

Будут работать прививочные кабинеты в поликлиниках, их график можно уточнить на сайтах медучреждений.

Продолжат работу круглосуточные пункты: в Самаре по адресу ул. Мичурина, 125, в Тольятти – Автозаводское шоссе, 5.

Дополнительно будут работать:

— стационарный пункт в торговом центре «Аврора» в Самаре (1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price): с 30 апреля по 10 мая с 11.00 до 18.00;

— мобильные пункты вакцинации:

на набережной в Самаре (ул. Волжский проспект, 10, рядом с ЦСК ВВС): с 1 по 10 мая с 11.00 до 18.00;

в Загородном парке в Самаре (ул. Ново-Садовая, 150, рядом с центральным входом): с 1 по 10 мая с 11.00 до 18.00;

- в Парке Гагарина в Самаре (ул. Советской Армии, 181В, возле входа со стороны улицы Советской Армии): с 1 по 10 мая с 11.00 до 18.00;

- возле торговых центров «Мега» (парковка у центрального входа), «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре: в пятницу (30 апреля, 7 мая) с 14.00 до 19.00, в субботу (1 мая, 8 мая) и воскресенье (2, 9 мая) с 11.00 до 18.00;

 в дачных массивах Ставропольского, Кинельского районов и Чапаевска:

дачный поселок Владимирский (4 мая с 09:00 до 16:00 передвижной мобильный пункт будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу ул. Народная, 40 В);

дачный поселок Приморский (1 и 2 мая с 09:00 до 14:00 передвижной мобильный пункт будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу СНТ Приморское ул. Дачная, 14);

село Хрящевка (5 и 6 мая с 09:00 до 14:00 передвижной мобильный пункт будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу Советская, 1, магазин «Фабрика качества»);

дачный поселок Советы (4 мая с 10:00 до 17:00 передвижной мобильный пункт будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу Дачный массив СНТ Лесовик, на КПП);

дачный поселок Алексеевские дачи (трасса Самара-Бугуруслан) (7 мая с 10:00 до 17:00 передвижной мобильный пункт будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу ост. Третья Дачная).

Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует   врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Приглашаем жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19!

Теги: вакцинация майские праздники

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