Илья Сиротко: "Вакцинация от кори – способ получить защиту от инфекции"

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Корь - это высококонтагиозное инфекционное заболевание. Если Вы не привиты или не переболели ранее этой инфекцией, и соответственно у вас нет иммунитета от кори, то при встрече с инфицированным человеком вероятность заражения составляет практически 100%.



«Вакцинация от кори – способ получить защиту от инфекции. В рамках национального календаря профилактических прививок от этой инфекции дети прививаются дважды: первый раз в возрасте 12 месяцев, и второй раз - ревакцинация в 6 лет. Как правило, этих двух прививочных элементов хватает для сохранения иммунитета на всю жизнь. Всем, кто пропустил прививки в детстве, по национальному календарю рекомендована вакцинация во взрослом возрасте. Также проводится так называемая вакцинация по эпидемическим показаниям: когда на прививки приглашают тех, кто находился в контакте с заболевшим и ранее не прививался», - рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.



Медицинские работники приглашают на профилактические прививки жителей.



«Медицинские организации обеспечены вакциной от кори. Если вас пригласили на прививку из вашей поликлиники, или вы сами знаете, что не прививались ранее, то обязательно посетите прививочный кабинет. Это поможет вам избежать инфекции и ее осложнений. Болеют корью не только дети, как многие думают, не привитые взрослые тоже заражаются. И у взрослых также могут развиваться опасные осложнения инфекции: это поражение легочной ткани – пневмония, - и поражение оболочек мозга – менингит», - подчеркнул Илья Сиротко.

Фото: минздрав СО