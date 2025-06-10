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Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе

10 июня 2025 10:24
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Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе

В понедельник, 9 июня, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарскую городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова: это одно из старейших медицинских учреждений Самарской области. Глава региона ознакомился с работой обновленного отделения диализа №25, побеседовал с сотрудниками и пациентами больницы.

Данное отделение является одним из ключевых подразделений больницы, оно специализируется на заместительной почечной терапии для пациентов с хронической болезнью почек V стадии и острыми почечными патологиями. Отделение работает непрерывно, в круглосуточном режиме, в три смены. Здесь проходят лечение 77 пациентов с использованием 14 аппаратов "искусственная почка". За год проводится около 12,5 тысяч процедур диализа.

Как сообщил главный врач Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова, Анатолий Титов, в прошлом году в отделении был проведен капитальный ремонт двухэтажного корпуса, включавший обновление фасада здания и внутренних помещений для пациентов и персонала. В конце 2024 года за счет финансирования из областного бюджета было закуплено современное оборудование для проведения заместительной почечной терапии, включая систему водоподготовки и 20 аппаратов "искусственная почка". Общая стоимость приобретенного оборудования превысила 71 миллион рублей.

Благодаря модернизации отделение сможет увеличить количество пациентов, получающих необходимую медицинскую помощь. В настоящее время в диализных центрах Самарской области заместительную почечную терапию получают 1235 человек (гемодиализ) и 139 человек (перитонеальный диализ). После обновления отделение больницы имени Пирогова сможет обеспечивать заместительной почечной терапией не менее 120 пациентов.

Как рассказал заведующий отделением диализа Самарской городской больницы № 1 им. Пирогова Игорь Малютин: «Новейшее оборудование позволяет проводить различные виды заместительной почечной терапии. Сердце отделения - это водоподготовка, которая позволяет качественно проводить процедуру. И фишка, можно сказать, которая реализована впервые в Самарской области - это централизованная подача диализирующего раствора. Причем он готовится в заводских условиях в Екатеринбурге и привозится сюда, дальше здесь разливается в накопительные баки. Раньше этот раствор готовился инженером в миксере, разливался по канистрам, они разносились по каждому диализному месту. А сейчас раствор по специальным трубам идет к каждому месту».

Губернатор оценил ремонт и организацию процессов в отделении, отметил комфортные условия и для пациентов, и для коллектива, а также большой опыт работников. Глава региона поблагодарил коллектив отделения и поздравил сотрудников с наступаюшим профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

Вячеслав Федорищев уделил особое внимание оказанию медицинской помощи участникам специальной военной операции. Он поручил министру здравоохранения области, Андрею Орлову, подготовить информацию о необходимом оборудовании и развитии технологий, которые сегодня наиболее важны для данной категории пациентов. По словам министра, это в первую очередь пациенты с травмами костной системы и с осложнениями после тяжелых боевых ранений.

Фото Ивана Макеева

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