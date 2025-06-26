Готовность нового ФАПа в Похвистневском районе — 10%

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В селе Большая Ёга Похвистневского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.



Готовность объекта составляет 10%. На данный момент выполняется устройство каркаса быстровозводимой модульной конструкции. Медицинская помощь оказывается в старом ФАПе.



«После возведения модульного здания около 400 местных жителей будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в современных условиях. Новый ФАП будет оснащен необходимыми оборудованием и мебелью. Также рабочие места специалистов будут оснащены компьютером с быстрым интернет - соединением. Все это улучшит условия для сотрудников и пациентов», - отметил и.о. главного врача Похвистневской центральной районной больницы Николай Микаскин.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году проведен капитальный ремонт 2 ОВОПов в сёлах Большой Толкай и Мочалеевка. Кроме того, в Похвистневскую ЦРБ поступило 6 автомобилей Lada Granta, 2 «ГАЗ Соболь» и новое оборудование — 8 электрокардиографов и 1 видеоэндоскоп.

Фото: минздрав СО