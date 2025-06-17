Госдума предложила взимать акцизы с курильщиков на лечение

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В России предлагают направить часть доходов от табачных акцизов на лечение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), от которой страдают 826 тысяч человек. Главной причиной заболевания называют курение. В Госдуме обсудили возможность финансирования профилактики и лечения за счет самих курильщиков.

«Если мы не можем по каким-то причинам заставить человека бросить курить, он фактически через систему налогообложения, через акцизы, должен финансировать будущее свое лечение», — заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, передает «Парламентская газета». ХОБЛ занимает третье место в мире среди причин смертности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии, отметил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.

По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, болезнь все чаще поражает молодых трудоспособных людей, которые из-за тяжелой инвалидности теряют возможность работать. Это лишает семьи дохода и наносит ущерб промышленности. Хотя к ХОБЛ могут приводить вредные условия труда, основным фактором риска остается курение, включая использование вейпов, пишет Ура.ру.

Экономический ущерб от ХОБЛ оценивается почти в полтриллиона рублей, сообщил Жулев. Он подчеркнул, что приоритетной задачей является обеспечение пациентов льготными лекарствами, а акцизы на табак могут стать источником средств. По мнению эксперта, ответственность должны нести как потребители, так и производители табачной продукции, наносящей вред здоровью. Собранные средства помогут не только курильщикам, но и людям, заболевшим из-за работы на шахтах или сталелитейных предприятиях.