Госдума предложила взимать акцизы с курильщиков на лечение

Я нашел ошибку
Главные новости:
Такая возможность скоро появится и у пользователей сервиса в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Тюмени.
Билайн начал продажу сим-карт в Самокате
Жители трёх посёлков Большечерниговского района будут получать медицинскую помощь в новом ФАПе.
В посёлке Исток Большечерниговского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт
«Крылья Советов» обновили тренерский штаб
«Крылья Советов» обновили тренерский штаб
В Самарской области стартовал всероссийский фестиваль детского дворового и пляжного волейбола
В Самарской области стартовал всероссийский фестиваль детского дворового и пляжного волейбола
жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей»!
Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей»
Попытка скрыться через забор: в Самаре искали нелегалов на овощной базе
Попытка скрыться через забор: в Самаре искали нелегалов на овощной базе
На "Госуслугах" планируют внедрить навигатор по мерам поддержки молодых семей
На "Госуслугах" планируют внедрить навигатор по мерам поддержки молодых семей
Сразу три нарушения валютного законодательства выявили самарские таможенники на рейсе из Стамбула.
Сразу три нарушения валютного законодательства выявили самарские таможенники на рейсе из Стамбула
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.51
-0.49
EUR 90.94
0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
17 июня самарский зоопарк приглашает на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Госдума предложила взимать акцизы с курильщиков на лечение

17 июня 2025 11:26
164
Госдума предложила взимать акцизы с курильщиков на лечение

В России предлагают направить часть доходов от табачных акцизов на лечение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), от которой страдают 826 тысяч человек. Главной причиной заболевания называют курение. В Госдуме обсудили возможность финансирования профилактики и лечения за счет самих курильщиков.

«Если мы не можем по каким-то причинам заставить человека бросить курить, он фактически через систему налогообложения, через акцизы, должен финансировать будущее свое лечение», — заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, передает «Парламентская газета». ХОБЛ занимает третье место в мире среди причин смертности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии, отметил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.

По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, болезнь все чаще поражает молодых трудоспособных людей, которые из-за тяжелой инвалидности теряют возможность работать. Это лишает семьи дохода и наносит ущерб промышленности. Хотя к ХОБЛ могут приводить вредные условия труда, основным фактором риска остается курение, включая использование вейпов, пишет Ура.ру. 

Экономический ущерб от ХОБЛ оценивается почти в полтриллиона рублей, сообщил Жулев. Он подчеркнул, что приоритетной задачей является обеспечение пациентов льготными лекарствами, а акцизы на табак могут стать источником средств. По мнению эксперта, ответственность должны нести как потребители, так и производители табачной продукции, наносящей вред здоровью. Собранные средства помогут не только курильщикам, но и людям, заболевшим из-за работы на шахтах или сталелитейных предприятиях.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Жители трёх посёлков Большечерниговского района будут получать медицинскую помощь в новом ФАПе.
17 июня 2025  14:11
В посёлке Исток Большечерниговского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт
31
Госдума предложила взимать акцизы с курильщиков на лечение
17 июня 2025  11:26
Госдума предложила взимать акцизы с курильщиков на лечение
164
Мероприятие прошло в Республике Коми, собрав 24 команды со всей России.
16 июня 2025  20:28
Команда Тольяттинской станции скорой медпомощи заняла призовое место в соревнованиях по профмастерству
466
На встрече обсудили планы трудоустройства молодых специалистов и меры поддержки.
16 июня 2025  15:59
Андрей Орлов встретился с выпускниками и ординаторами Самарского государственного медицинского университета
513
 Если в молодости вы привыкли заниматься спортом, эта полезная привычка будет поддерживать здоровье на протяжении всей жизни.
16 июня 2025  15:47
‍Эксперт СамГМУ Олег Фатенков: "Физическая активность в молодости напрямую влияет на продолжительность жизни"
496
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за ежедневный труд во благо здоровья жителей региона.
15 июня 2025  14:50
Андрей Орлов вручил представителям отрасли ведомственные и государственные награды
477
Самарской областной клинической станции переливания крови вручили медаль и диплом за достижения в области развития донорства крови и донорства костного мозга в рамках года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
14 июня 2025  14:42
Самарская станция переливания крови - в числе победителей Всероссийской эстафеты «Доноры крови- наследники победы»
991
Помимо конференции в Струковском саду были организованы зоны презентаций и тематические мастер-классы.
11 июня 2025  19:19
В Самаре прошел VII ежегодный антинаркотический форум
825
 Зависимость формируется в 2–3 раза быстрее, чем у мужчин.
11 июня 2025  14:24
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, почему для женщин алкоголь опаснее, чем для мужчин
681
Более 1500 жителей села будут получать всю необходимую первичную медико-санитарную помощь в обновленном офисе.
11 июня 2025  14:11
В селе Верхняя Подстепновка обновлён офис врача общей практики
577
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14893
Весь список
В центре внимания
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
17 июня 2025  12:37
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
141
17 июня местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
17 июня 2025  12:09
17 июня местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
155
Назначен гендиректор АО «РКЦ
16 июня 2025  13:32
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
424
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
1252
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
419
Весь список