Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий

Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад. Как сохранить здоровье глаз, рассказывает главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Ольга Павлова:



«Правильное освещение рабочего места и зоны для чтения значительно снижает нагрузку на глаза. Используйте мягкий, рассеянный свет, избегая прямых источников, которые могут вызывать блики. Если вы читаете при естественном свете, старайтесь располагаться так, чтобы свет падал слева (если Вы правша) или справа (если левша). Это поможет избежать теней и излишнего напряжения.



Делайте регулярные перерывы. Соблюдайте правило 20-20-20: каждые 20 минут отрывайтесь от экрана и смотрите вдаль примерно на 6 метров в течение 20 секунд. Это простое правило помогает расслабить глазные мышцы и предотвратить усталость.



Расположите монитор на расстоянии вытянутой руки, верхний край — на уровне глаз или чуть ниже. Шея и глаза будут меньше уставать. Настройте экран монитора компьютера или планшета — подберите комфортные яркость и контраст, соответствующие освещению комнаты.



Регулярно делайте гимнастику для глаз — простые упражнения помогут снять напряжение и улучшить кровообращение. За 1-2 часа до сна откажитесь от использования гаджетов.



Правильно питайтесь. Включите в рацион продукты, богатые витаминами A, C и E, а также омега-3 жирными кислотами. Также стоит обратить внимание на антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и замедляют возрастные изменения.



Защищайте глаза от ультрафиолетового излучения. Носите солнцезащитные очки с хорошей защитой от UVA и UVB лучей, даже в облачные дни. Это не только поможет предотвратить развитие катаракты, но и снизит риск других заболеваний, связанных с воздействием солнца.



Занимайтесь спортом. Умеренные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения, что, в свою очередь, положительно сказывается на состоянии глаз.



Уделяйте внимание гигиене зрения. Избегайте трения глаз руками, особенно если вы находитесь на улице или в общественных местах. Регулярно очищайте экран вашего устройства, чтобы избежать накопления пыли и микробов. И, конечно, следите за тем, чтобы ваши глаза не пересыхали — используйте увлажняющие капли, если чувствуете дискомфорт (только после консультации с врачом).



Регулярные осмотры у офтальмолога — еще один ключевой элемент в профилактике заболеваний. Даже если у вас нет явных проблем со зрением, плановые проверки помогут выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях".



8 августа - Всемирный день офтальмолога

Фото: pxhere.com