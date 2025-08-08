Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +26, +28°С.
9 августа в регионе без осадков, до +28°С
Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях.
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
Они запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий

8 августа 2025 15:12
205
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.

Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад. Как сохранить здоровье глаз, рассказывает главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Ольга Павлова:

«Правильное освещение рабочего места и зоны для чтения значительно снижает нагрузку на глаза. Используйте мягкий, рассеянный свет, избегая прямых источников, которые могут вызывать блики. Если вы читаете при естественном свете, старайтесь располагаться так, чтобы свет падал слева (если Вы правша) или справа (если левша). Это поможет избежать теней и излишнего напряжения.

Делайте регулярные перерывы. Соблюдайте правило 20-20-20: каждые 20 минут отрывайтесь от экрана и смотрите вдаль примерно на 6 метров в течение 20 секунд. Это простое правило помогает расслабить глазные мышцы и предотвратить усталость.

Расположите монитор на расстоянии вытянутой руки, верхний край — на уровне глаз или чуть ниже. Шея и глаза будут меньше уставать. Настройте экран монитора компьютера или планшета — подберите комфортные яркость и контраст, соответствующие освещению комнаты.

Регулярно делайте гимнастику для глаз — простые упражнения помогут снять напряжение и улучшить кровообращение. За 1-2 часа до сна откажитесь от использования гаджетов.

 Правильно питайтесь. Включите в рацион продукты, богатые витаминами A, C и E, а также омега-3 жирными кислотами. Также стоит обратить внимание на антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и замедляют возрастные изменения.

Защищайте глаза от ультрафиолетового излучения. Носите солнцезащитные очки с хорошей защитой от UVA и UVB лучей, даже в облачные дни. Это не только поможет предотвратить развитие катаракты, но и снизит риск других заболеваний, связанных с воздействием солнца.

Занимайтесь спортом. Умеренные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения, что, в свою очередь, положительно сказывается на состоянии глаз.

Уделяйте внимание гигиене зрения. Избегайте трения глаз руками, особенно если вы находитесь на улице или в общественных местах. Регулярно очищайте экран вашего устройства, чтобы избежать накопления пыли и микробов. И, конечно, следите за тем, чтобы ваши глаза не пересыхали — используйте увлажняющие капли, если чувствуете дискомфорт (только после консультации с врачом).

Регулярные осмотры у офтальмолога — еще один ключевой элемент в профилактике заболеваний. Даже если у вас нет явных проблем со зрением, плановые проверки помогут выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях".

 8 августа - Всемирный день офтальмолога

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
8 августа 2025  16:57
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
80
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
8 августа 2025  15:55
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
129
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
8 августа 2025  15:12
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
205
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
8 августа 2025  13:59
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
188
В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, заменены система отопления, оконные и дверные проемы, проведен ремонт кровли и фасада.
7 августа 2025  14:07
В поселке Масленниково обновили поликлиническое отделение Хворостянской больницы
333
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
7 августа 2025  10:31
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
590
Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя.
6 августа 2025  21:36
 В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов
664
Врачи-дерматовенерологи осмотрели около 60 человек, 6 из которых на месте удалили доброкачественные новообразования кожи.
6 августа 2025  14:58
«Забота рядом»: врачи Самарского областного кожно-венерологического диспансера провели прием пациентов Елховского района
954
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет удобным инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
6 августа 2025  14:08
Разработку СамГМУ для выявления рака шейки матки апробируют в медучреждениях региона
548
В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики
6 августа 2025  11:55
В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики
465
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
8 августа 2025  16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
112
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
171
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
270
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
356
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
301
