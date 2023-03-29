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Главный внештатный нейрохирург минздрава РФ успешно провел в Самаре операцию по удалению аневризмы головного мозга

29 марта 2023 15:09
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Операция с применением системы хирургической навигации AUTOPLAN прошла в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина.

Главный внештатный нейрохирург минздрава РФ, заведующий кафедрой фундаментальной нейрохирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Владимир Крылов успешно провел операцию по удалению аневризмы головного мозга.

Операция с применением системы хирургической навигации AUTOPLAN прошла в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина.

Её провели 51-летней пациентке с аневризмой сложной конфигурации и больших размеров. Это крайне коварное заболевание, поэтому вмешательство провели по жизненным показаниям. Операция длилась около двух часов и прошла успешно.

«Смысл операции заключается в выделении аневризмы и ее полного выключения из кровотока, — рассказал Владимир Крылов.

— Система нейронавигации используется для точного подхода к анатомическому образованию, в частности, к аневризме. Вообще, использование системы нейронавигации позволяет с очень высокой точностью подходить к любым нейрохирургическим объектам, контролировать радикальность удаления патологического очага. Тем самым повышается безопасность проведения хирургического вмешательства. Такое оборудование безусловно является обязательным для проведения оперативных вмешательств на мозге и особенно функционально важных структурах, где ошибки действий хирурга могут приводить к функциональным нарушениям».

Главный внештатный нейрохирург высоко оценил удобство, эффективность и безопасность системы хирургической навигации AUTOPLAN, разработанной Институтом инновационного развития СамГМУ.

На операции была использована новейшая комплектация системы с двумя мобильными стойками, а также дополнительным оборудованием — хирургическим микроскопом марки Zeiss.

За ходом операции по видеотрасляции наблюдали студенты и сотрудники университета. После неё в Федеральном аккредитационном центре СамГМУ Владимир Крылов лично провел лекционные и практические занятия в рамках курса повышения квалификации по микрохирургии.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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