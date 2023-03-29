Главный внештатный нейрохирург минздрава РФ успешно провел в Самаре операцию по удалению аневризмы головного мозга

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Главный внештатный нейрохирург минздрава РФ, заведующий кафедрой фундаментальной нейрохирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Владимир Крылов успешно провел операцию по удалению аневризмы головного мозга.



Операция с применением системы хирургической навигации AUTOPLAN прошла в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина.



Её провели 51-летней пациентке с аневризмой сложной конфигурации и больших размеров. Это крайне коварное заболевание, поэтому вмешательство провели по жизненным показаниям. Операция длилась около двух часов и прошла успешно.



«Смысл операции заключается в выделении аневризмы и ее полного выключения из кровотока, — рассказал Владимир Крылов.

— Система нейронавигации используется для точного подхода к анатомическому образованию, в частности, к аневризме. Вообще, использование системы нейронавигации позволяет с очень высокой точностью подходить к любым нейрохирургическим объектам, контролировать радикальность удаления патологического очага. Тем самым повышается безопасность проведения хирургического вмешательства. Такое оборудование безусловно является обязательным для проведения оперативных вмешательств на мозге и особенно функционально важных структурах, где ошибки действий хирурга могут приводить к функциональным нарушениям».



Главный внештатный нейрохирург высоко оценил удобство, эффективность и безопасность системы хирургической навигации AUTOPLAN, разработанной Институтом инновационного развития СамГМУ.



На операции была использована новейшая комплектация системы с двумя мобильными стойками, а также дополнительным оборудованием — хирургическим микроскопом марки Zeiss.



За ходом операции по видеотрасляции наблюдали студенты и сотрудники университета. После неё в Федеральном аккредитационном центре СамГМУ Владимир Крылов лично провел лекционные и практические занятия в рамках курса повышения квалификации по микрохирургии.

Фото: минздрав СО