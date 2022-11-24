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Главный специалист по профилактической медицине СО рассказал об опасных рисках ожирения

24 ноября 2022 17:34
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Наиболее неблагоприятно для здоровья абдоминальное ожирение – отложение жира в области талии.

Более 806  тысяч жителей Самарской области прошли  диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Профилактические мероприятия помогают выявлять факторы риска развития опасных заболеваний, в том числе обусловленные характером питания.

Нерациональное, нездоровое питание способствует развитию повышенного артериального давления, гиперхолестеринемии, гипергликемии, избыточной массы тела и ожирения.

«В рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации у всех граждан измеряется индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается как отношение массы тела к росту, —  рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. – При  Индекс массы тела 25 — 29,9 кг/м2  свидетельствует об избыточной массе тела, а 30 кг/м2 и более  — об ожирении».

Как отмечают специалисты,  с точки зрения риска важен тип ожирения. Наиболее неблагоприятно для здоровья абдоминальное ожирение – отложение жира в области талии.  Поэтому при диспансеризации измеряется также окружность талии.  Показателем уже опасного для здоровья сердца и сосудов абдоминального отложения жира считается величина  окружности талии у мужчин 94 см, у женщин 80 см. Окружность талии свыше  данных значений указывает на необходимость принять меры для снижения веса тела.

 «Ожирение служит предрасполагающим фактором риска артериальной гипертензии. Существуют данные, что на каждые 5 кг избыточной массы тела показатели систолического давления повышаются на 5 мм рт. ст. Ожирение у женщин репродуктивного возраста является самостоятельным фактором риска развития онкологических заболеваний: рака молочной железы, рака эндометрия и яичников. По данным ряда исследований, чем дольше человек страдает ожирением, тем выше риск онкологического заболевания и смерти от рака. В целом ожирение,  по экспертным оценкам, приводит к увеличению риска сердечно-сосудистой смертности в 4 раза и смертности в результате онкологических заболеваний в 2 раза», — отметил Юрий Мальшин.

Все пациенты, у которых выявлено  ожирение,  направляются на 2 этап диспансеризации. Им проводится  углубленное профилактическое консультирование, врачи дают необходимые рекомендации.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Наиболее неблагоприятно для здоровья абдоминальное ожирение – отложение жира в области талии.
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