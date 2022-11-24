Главный специалист по профилактической медицине СО рассказал об опасных рисках ожирения

92

Более 806 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Профилактические мероприятия помогают выявлять факторы риска развития опасных заболеваний, в том числе обусловленные характером питания.

Нерациональное, нездоровое питание способствует развитию повышенного артериального давления, гиперхолестеринемии, гипергликемии, избыточной массы тела и ожирения.

«В рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации у всех граждан измеряется индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается как отношение массы тела к росту, — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. – При Индекс массы тела 25 — 29,9 кг/м2 свидетельствует об избыточной массе тела, а 30 кг/м2 и более — об ожирении».

Как отмечают специалисты, с точки зрения риска важен тип ожирения. Наиболее неблагоприятно для здоровья абдоминальное ожирение – отложение жира в области талии. Поэтому при диспансеризации измеряется также окружность талии. Показателем уже опасного для здоровья сердца и сосудов абдоминального отложения жира считается величина окружности талии у мужчин 94 см, у женщин 80 см. Окружность талии свыше данных значений указывает на необходимость принять меры для снижения веса тела.

«Ожирение служит предрасполагающим фактором риска артериальной гипертензии. Существуют данные, что на каждые 5 кг избыточной массы тела показатели систолического давления повышаются на 5 мм рт. ст. Ожирение у женщин репродуктивного возраста является самостоятельным фактором риска развития онкологических заболеваний: рака молочной железы, рака эндометрия и яичников. По данным ряда исследований, чем дольше человек страдает ожирением, тем выше риск онкологического заболевания и смерти от рака. В целом ожирение, по экспертным оценкам, приводит к увеличению риска сердечно-сосудистой смертности в 4 раза и смертности в результате онкологических заболеваний в 2 раза», — отметил Юрий Мальшин.

Все пациенты, у которых выявлено ожирение, направляются на 2 этап диспансеризации. Им проводится углубленное профилактическое консультирование, врачи дают необходимые рекомендации.

Фото: ru.freepik.com