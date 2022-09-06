Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздничные мероприятия пройдут на дворовых и общественных территориях, в парках и скверах, на площадях и набережной.
В Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города
Психическую зависимость преодолеть гораздо труднее, чем справиться с физической.
Главный психолог региона: не стоит «лечить» осеннюю апатию алкоголем
Ранее присяжные решили признать врачей виновными и не заслуживающими снисхождения.
Суд приговорил врачей Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 года колонии за убийство младенца
Теперь воспользоваться финансовыми ресурсами на выгодных условиях смогут еще больше предпринимателей региона.
На финансовую поддержку бизнеса в Самарской области дополнительно выделено 130 млн рублей
В обсуждении приняли участие более 20 представителей компаний-резидентов «Жигулевской долины». 
В технопарке «Жигулевская долина» обсудили вопросы внешнеэкономической деятельности в условиях новой реальности
Суд приговорил бывшего сотрудника ФСИН к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и лишением специального звания.
Бывший сотрудник УФСИН СО признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков
В состязаниях приняли участие 15 команд (78 спортсменов в возрасте от 18 до 70 лет) из 8 городских округов и 7 муниципальных районов СО.
В Кинель-Черкассах прошла областная спартакиада среди лиц с интеллектуальными нарушениями
К началу осени этого года специалисты «РКС-Самара» заменили 8,6 км труб: 4201 водопроводных и 4455 канализационных.
За 8 месяцев «РКС-Самара» построили и отремонтировали 15 км труб
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.53
EUR 60.14
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стартует осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный психолог региона: не стоит «лечить» осеннюю апатию алкоголем

6 сентября 2022 17:01
68
Психическую зависимость преодолеть гораздо труднее, чем справиться с физической.

Главный внештатный психолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ Ольга Ковшова:

- С наступлением осени каждый из нас становится более подвержен апатии. Сокращение светового дня, пасмурная погода, недостаток сна и полноценного отдыха неизменно отражаются на внутреннем состоянии человека. В этот период ощущается сенсорный голод, в жизни становится меньше впечатлений. Нередко способом испытать эмоциональный подъем становится употребление спиртных напитков.

При употреблении алкоголя происходит резкий выброс эндорфинов, человек ощущает долгожданное удовлетворение, эйфорию. Со временем мозг приспосабливается к этому за счет увеличения количества воспринимающих эндорфины рецепторов. Зависимый человек уже не может без алкоголя испытывать положительные эмоции, не может справляться с болезненными реакциями, жить и общаться «на трезвую голову». Безусловно, психическую зависимость преодолеть гораздо труднее, чем справиться с физической.

Проявления алкоголизма на психологическом уровне:

— «тоннельное» мышление — все мысли прямо или косвенно сконцентрированы на употреблении;

— нестабильное эмоциональное состояние – резкие переходы от апатии к крайне интенсивным чувствам;

— избирательная память — помнятся только приятные моменты, связанные с употреблением спиртных напитков, плохие быстро вытесняются;

— навязчивое, непреодолимое желание употреблять алкоголь;

— отрицание проблем, связанных с употреблением, самой болезни;

— руминация: одни и те же навязчивые мысли и переживания постоянно возникают в голове человека, вытесняя другие виды психической активности.

У человека с зависимостью нарушается причинно-следственная связь, он думает: «Все плохо в моей жизни, поэтому я употребляю алкоголь», — вместо того, чтобы принять, что именно алкоголь является первопричиной его неудовлетворённости жизнью. Формируется феномен ОТРИЦАНИЯ, который сам по себе является одним из симптомов химической зависимости.

Человек все больше погружается в себя, ему становятся неинтересны семья, друзья и знакомые. Изоляция приводит к утрате социальных навыков, умения решать элементарные социальные задачи. Окружающий мир воспринимается враждебно, личность занимает обвинительную позицию по отношению к жизни. Формируется четкая негативная установка: «Я жертва и самый несчастный человек».

Очень важно понимать, человек бессилен перед своей болезнью, ее последствия влияют на него психологически, духовно, социально. Для того, чтобы помочь близкому прекратить употребление алкоголя, необходим комплексный подход к решению тех сложностей, с которыми он столкнулся. Выздоровление, — то есть возврат к качественной, полноценной жизни без необходимости употребления, — возможно только при условии соблюдения всех необходимых рекомендаций специалистов, направленных на поддержание стойкой ремиссии.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Психическую зависимость преодолеть гораздо труднее, чем справиться с физической.
6 сентября 2022  17:01
Главный психолог региона: не стоит «лечить» осеннюю апатию алкоголем
68
Подросток резал арбуз, и у него соскочил нож, что и привело к травме.
5 сентября 2022  21:57
Неудачно разрезало арбуз: в Подмосковье врачи прооперировали подростка
411
В Самарскую область поставлена первая партия вакцины для профилактики гриппа — более 280 тысяч доз, — она распределена в медучреждения.
5 сентября 2022  15:39
Эксперты обсудили эпидемическую обстановку в Самарской области
463
5 сентября 2022  12:35
Эксперты в Самарской области обсудили роль первичного звена здравоохранения в борьбе с онкозаболеваниями
166
Участвующие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: врач-педиатр, врач-терапевт, три фельдшера и две медицинские сестры.
4 сентября 2022  15:33
В этом году коллектив Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили семь специалистов
721
В Самаре за сутки заболели 736 человек.
3 сентября 2022  21:11
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
916
По словам специалиста, кабачки полезны настолько, что их рекомендуется есть каждый день.
2 сентября 2022  20:36
Врач Светлана Малиновская рассказала, чем полезны кабачки
900
Армен Бенян посетил  с рабочим визитом стационарное отделение №1 Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера.
2 сентября 2022  19:53
Специалисты обсудили развитие фтизиатрической службы Самарской области
854
В Самаре за сутки заболели 756 человек.
2 сентября 2022  18:29
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
890
В этом году обучение в СамГМУ завершили 538 ординаторов, из них 225 человек прошли обучение по целевому приему для различных организаций и регионов.
2 сентября 2022  15:18
212 выпускников-ординаторов, обучавшихся в рамках целевых договоров, приступят к работе в медучреждениях СО
839
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
11194
Весь список
В центре внимания
Теперь воспользоваться финансовыми ресурсами на выгодных условиях смогут еще больше предпринимателей региона.
6 сентября 2022  16:42
На финансовую поддержку бизнеса в Самарской области дополнительно выделено 130 млн рублей
62
«Достойный результат»: Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев региона за рекордный урожай зерновых
6 сентября 2022  12:31
«Достойный результат»: Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев региона за рекордный урожай зерновых
324
В Ленинском районе Самары будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
6 сентября 2022  11:11
В Ленинском районе Самары будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
260
В 2022 году в Самарской области благоустроено 318 дворовых территорий.
5 сентября 2022  21:21
На совещании в Правительстве СО обсудили реализацию проектов по благоустройству
431
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
5 сентября 2022  11:33
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
434
Весь список