Главный психолог региона: не стоит «лечить» осеннюю апатию алкоголем

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Главный внештатный психолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ Ольга Ковшова:

- С наступлением осени каждый из нас становится более подвержен апатии. Сокращение светового дня, пасмурная погода, недостаток сна и полноценного отдыха неизменно отражаются на внутреннем состоянии человека. В этот период ощущается сенсорный голод, в жизни становится меньше впечатлений. Нередко способом испытать эмоциональный подъем становится употребление спиртных напитков.

При употреблении алкоголя происходит резкий выброс эндорфинов, человек ощущает долгожданное удовлетворение, эйфорию. Со временем мозг приспосабливается к этому за счет увеличения количества воспринимающих эндорфины рецепторов. Зависимый человек уже не может без алкоголя испытывать положительные эмоции, не может справляться с болезненными реакциями, жить и общаться «на трезвую голову». Безусловно, психическую зависимость преодолеть гораздо труднее, чем справиться с физической.

Проявления алкоголизма на психологическом уровне:

— «тоннельное» мышление — все мысли прямо или косвенно сконцентрированы на употреблении;

— нестабильное эмоциональное состояние – резкие переходы от апатии к крайне интенсивным чувствам;

— избирательная память — помнятся только приятные моменты, связанные с употреблением спиртных напитков, плохие быстро вытесняются;

— навязчивое, непреодолимое желание употреблять алкоголь;

— отрицание проблем, связанных с употреблением, самой болезни;

— руминация: одни и те же навязчивые мысли и переживания постоянно возникают в голове человека, вытесняя другие виды психической активности.

У человека с зависимостью нарушается причинно-следственная связь, он думает: «Все плохо в моей жизни, поэтому я употребляю алкоголь», — вместо того, чтобы принять, что именно алкоголь является первопричиной его неудовлетворённости жизнью. Формируется феномен ОТРИЦАНИЯ, который сам по себе является одним из симптомов химической зависимости.

Человек все больше погружается в себя, ему становятся неинтересны семья, друзья и знакомые. Изоляция приводит к утрате социальных навыков, умения решать элементарные социальные задачи. Окружающий мир воспринимается враждебно, личность занимает обвинительную позицию по отношению к жизни. Формируется четкая негативная установка: «Я жертва и самый несчастный человек».

Очень важно понимать, человек бессилен перед своей болезнью, ее последствия влияют на него психологически, духовно, социально. Для того, чтобы помочь близкому прекратить употребление алкоголя, необходим комплексный подход к решению тех сложностей, с которыми он столкнулся. Выздоровление, — то есть возврат к качественной, полноценной жизни без необходимости употребления, — возможно только при условии соблюдения всех необходимых рекомендаций специалистов, направленных на поддержание стойкой ремиссии.

Фото: минздрав СО