Я нашел ошибку
Главные новости:
Основные заявления, прозвучавшие на совещании.
Путин: российские власти будут наращивать и совершенствовать меры поддержки семей с детьми
Новый год будет обязательно, несмотря на то, что "многие политики и политиканы начали отменять праздники".
Прямой эфир: Дмитрий Азаров рассказал, как в регионе пройдут новогодние праздники
Пострадавшая с места ДТП госпитализирована.
В Сызрани автомобиль Лада Калина сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода
Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, организация финансируется из недружественных стран.
Депутаты ГД попросят Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией
На борту вертолета были пять человек.
При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент, еще четверо пострадали
Ежегодно свыше  1800 тысяч жителей региона сталкиваются с этим  диагнозом впервые.
Главный онколог региона рассказал о факторах риска развития колоректального рака
Он уточнил, что это уже второй этап повышения МРОТ.
Глава Минтруда Котяков: МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции
В Самарской области в скором времени на малых реках и водоемах начнет образовываться первый лед.
МЧС СО предупреждает об опасности первого льда
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.24
-0.86
EUR 60.9
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный онколог региона рассказал о факторах риска развития колоректального рака

8 ноября 2022 20:39
133
Ежегодно свыше  1800 тысяч жителей региона сталкиваются с этим  диагнозом впервые.

Сегодня в России рак прямой и толстой кишки входит в тройку наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний.

Как рассказал главный онколог Самарской области Андрей Орлов,  в регионе на учете у онкологов состоят более  11 тысяч пациентов с колоректальным раком. Ежегодно свыше  1800 тысяч жителей региона сталкиваются с этим  диагнозом впервые.

«Чаще всего это заболевание встречается у пациентов старше 50 лет. Но в последние годы колоректальный рак выявляют и у лиц более молодого возраста, — отметил Андрей Евгеньевич. —  Факторами риска развития данного злокачественного новообразования являются  генетическая предрасположенность (если у родственников первой линии выявлены подобные заболевания), а также наличие полипов в толстой кишке и хроническое воспаление слизистой кишечника.  Среди факторов риска большую роль играет и питание. Высококалорийная пища, чрезмерное употребление животного жира и легкоусваиваемых углеводов при недостатке растительной клетчатки в сочетании с малоподвижным образом жизни, употребление алкоголя и курение повышают риск возникновения  колоректального рака».

Низкая физическая активность негативно влияет на моторику кишечника. Доказано, что запоры не только вызывают повреждение слизистой прямой и сигмовидной кишки, но и стимулируют выработку метаболитовпродуктов, стимулирующих онкогенез кишечника, что в 25-30 раз увеличивает вероятность развития колоректального рака.

«Следует придерживаться диеты с высоким содержанием растительных волокон, клетчатки (фрукты, овощи, хлеб грубого помола, отруби), содержащих антиоксиданты, витамины и минералы. Это способствует нормализации функции кишечника, профилактике запоров и снижает риск развития опухолей толстой кишки. Необходимо отказаться от приема алкоголя, в том числе пива», — подчеркнул главный онколог региона.

Наиболее частыми симптомами при возникновении опухоли толстой кишки являются:

 —  нарушения функции кишечника (диарея или запор)

 —  дискомфорт и ощущение переполненности кишечника  — выделения с примесью крови из прямой кишки

 — общая слабость

—  повышенная утомляемость

«При подобных симптомах необходимо обратиться к врачу в поликлинику. Колоректальный  рак  выявляется во время прохождения диспансеризации. Поэтому, призываю   всех своевременно проходить профилактические медицинские осмотры.  Важно знать,  что  рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев», — напомнил Андрей Орлов.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Ежегодно свыше  1800 тысяч жителей региона сталкиваются с этим  диагнозом впервые.
8 ноября 2022  20:39
Главный онколог региона рассказал о факторах риска развития колоректального рака
133
Проведено около 100 исследований. 20 пациентам, у которых выявлены серьезные патологические изменения в сердечной мышце, проведено стентирование.
8 ноября 2022  18:11
Новое оборудование помогает тольяттинским кардиологам выявлять мельчайшие патологии сердца
202
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
8 ноября 2022  17:26
В этом году коллектив Кинельской центральной больницы города и района пополнили четыре специалиста
216
Чем больше алкоголя потребляется, тем меньше объем мозга потребителя.
7 ноября 2022  23:24
Врач-диетолог Ольга Сазонова: "Не существует безопасного количества алкоголя для мозга!"
577
Кроме того, значительно ухудшает работу почек избыточное поступление в пищу поваренной соли.
7 ноября 2022  21:41
Врач предупредил о пагубном влиянии большого количества растительной пищи на почки
452
Британские врачи призвали граждан не принимать ванну или душ каждый день.
7 ноября 2022  21:39
Минздрав России не согласен с рекомендациями европейских медиков мыться реже
491
Марк Захаров занял третье место в Российском чемпионате в компетенции «массажист».
7 ноября 2022  17:26
Студент медицинского колледжа из Самарской области стал призером Национального чемпионата «Абилимпикс»
470
Врачи напоминают, своевременная вакцинация поможет избежать тяжёлых осложнений опасной инфекции.
7 ноября 2022  16:31
В Самаре более 3500 пациентов поликлиники №15 проверили здоровье в рамках углубленной диспансеризации
505
Стаж работы Галины Черногаевой в системе здравоохранения составляет более 25 лет, на руководящих должностях она трудится более 12 лет.
7 ноября 2022  14:19
Руководителем управления организации скорой и специализированной медпомощи министерства назначена Галина Черногаева
431
Простой контроль артериального давления позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений.
3 ноября 2022  16:47
Врачи о мерах профилактики, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
861
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
1240
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
13049
Весь список
В центре внимания
Главными темами для обсуждения стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.
8 ноября 2022  18:52
Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»
212
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
371
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
231
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
230
В Самаре проходит Парад Памяти
7 ноября 2022  13:32
В Самаре проходит Парад Памяти
507
Весь список