Главный онколог региона рассказал о факторах риска развития колоректального рака

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Сегодня в России рак прямой и толстой кишки входит в тройку наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний.

Как рассказал главный онколог Самарской области Андрей Орлов, в регионе на учете у онкологов состоят более 11 тысяч пациентов с колоректальным раком. Ежегодно свыше 1800 тысяч жителей региона сталкиваются с этим диагнозом впервые.

«Чаще всего это заболевание встречается у пациентов старше 50 лет. Но в последние годы колоректальный рак выявляют и у лиц более молодого возраста, — отметил Андрей Евгеньевич. — Факторами риска развития данного злокачественного новообразования являются генетическая предрасположенность (если у родственников первой линии выявлены подобные заболевания), а также наличие полипов в толстой кишке и хроническое воспаление слизистой кишечника. Среди факторов риска большую роль играет и питание. Высококалорийная пища, чрезмерное употребление животного жира и легкоусваиваемых углеводов при недостатке растительной клетчатки в сочетании с малоподвижным образом жизни, употребление алкоголя и курение повышают риск возникновения колоректального рака».

Низкая физическая активность негативно влияет на моторику кишечника. Доказано, что запоры не только вызывают повреждение слизистой прямой и сигмовидной кишки, но и стимулируют выработку метаболитовпродуктов, стимулирующих онкогенез кишечника, что в 25-30 раз увеличивает вероятность развития колоректального рака.

«Следует придерживаться диеты с высоким содержанием растительных волокон, клетчатки (фрукты, овощи, хлеб грубого помола, отруби), содержащих антиоксиданты, витамины и минералы. Это способствует нормализации функции кишечника, профилактике запоров и снижает риск развития опухолей толстой кишки. Необходимо отказаться от приема алкоголя, в том числе пива», — подчеркнул главный онколог региона.

Наиболее частыми симптомами при возникновении опухоли толстой кишки являются:

— нарушения функции кишечника (диарея или запор)

— дискомфорт и ощущение переполненности кишечника — выделения с примесью крови из прямой кишки

— общая слабость

— повышенная утомляемость

«При подобных симптомах необходимо обратиться к врачу в поликлинику. Колоректальный рак выявляется во время прохождения диспансеризации. Поэтому, призываю всех своевременно проходить профилактические медицинские осмотры. Важно знать, что рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев», — напомнил Андрей Орлов.

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