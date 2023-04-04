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Главный онколог региона посетил Сызрань с рабочим визитом

4 апреля 2023 14:39
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На базе Сызранской больницы работает подразделение областного онкодиспансера, где пациенты с подозрением на рак проходят уточняющую диагностику.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по онкологии, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера ГБУЗ СОКОД Андрей Орлов и специалисты диспансера посетили с рабочим визитом Сызранскую центральную городскую и районную больницу.

В 2022 году в Сызрани впервые выявили 908 случаев злокачественных новообразований, большая часть из которых - на ранней стадии. У мужчин лидирующие позиции по заболеваемости занимают рак легкого, предстательной железы и колоректальный рак. У женщин - рак молочной железы, рак кожи и колоректальный рак.

Андрей Орлов и главный врач учреждения Вера Лиходедова обсудили итоги 2022 года, организацию работы первичного звена по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. На базе Сызранской больницы работает подразделение областного онкодиспансера - центр амбулаторной онкологической помощи, где пациенты с подозрением на рак проходят уточняющую диагностику.

Как отметил главный онколог региона, специалисты областного онкодиспансера продолжат на постоянной основе оказывать консультативную, организационную и методическую помощь врачам Сызранской больницы для повышения онконастороженности и увеличения доли своевременно выявленных случаев злокачественных новообразований.

«В рамках взаимодействия с Самарским областным клиническим онкологическим диспансером мы регулярно проводим рабочие совещания по организации медицинской помощи как амбулаторным, так и стационарным пациентам. Отработаны вопросы маршрутизации пациентов, эндоскопических и ультразвуковых исследований, рентгеновских исследований с целью раннего выявления заболеваний, и по показаниям - маршрутизация пациентов в центр амбулаторной онкологической помощи Сызрани», - рассказала Вера Лиходедова.

Врач-методист отделения медицинской профилактики диспансера Ирина Окунева провела на базе поликлинического отделения лекцию на тему: «Онкологический скрининг и диспансерное наблюдение онкологических пациентов», в ходе которой призвала присутствующих к регулярному прохождению профилактических и диспансерных осмотров и заботе о своем здоровье.

Также специалисты онкологического диспансера посетили центр амбулаторной онкологической помощи Сызрани. Андрей Орлов проконтролировал работу ЦАОП, обсудил с заведующей центром Оксаной Нелаевой вопросы оказания специализированной медицинской помощи. Также в ходе визита в ЦАОП врач-онколог диспансера Ольга Марушева провела профилактический осмотр в целях раннего выявления новообразований наружных локализаций.

«Подобные встречи мы проводим регулярно. Сегодняшние стандарты требуют жесткого контроля и мониторинга за лечением пациентов, так как необходим именно персонифицированный подход. Сызрань и Сызранский район - отдаленные территории нашей области. Тем не менее в Сызрани работает структурное подразделение Самарского областного клинического онкологического диспансера, где пациенты проходят обследования, получают лекарственную противоопухолевую терапию. Хирургическое лечение или лучевую терапию проводим пациентам в специализированном стационаре – в онкологическом диспансере в Самаре, где созданы самые современные условия», - подчеркнул Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

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