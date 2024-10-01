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Главный гериатр СО: как замедлить неблагоприятные изменения, происходящие с возрастом в организме

1 октября 2024 14:28
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Физическая активность – это основной компонент не только здорового образа жизни, но и лечения и профилактики многих заболеваний.

Физическая активность, потребность в познании, чувство юмора: врач-гериатр рассказала о составляющих здорового долголетия.

Как замедлить неблагоприятные изменения, происходящие с возрастом в организме?

Помогает ли физическая активность в лечении и профилактике заболеваний?

Какие правила физической активности следует соблюдать?

Об этом рассказывает главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

"Прежде всего, необходимо обратить внимание на профилактику:
- быть физически активным
- рационально питаться
- отказаться от вредных привычек
- своевременно проходить профилактические осмотры у врача.

Активный образ жизни предполагает не только хорошую спортивную форму, но и потребность в познании, новых личных достижениях, внешний вид, чувство юмора и духовность.

Физическая активность – это основной компонент не только здорового образа жизни, но и лечения и профилактики многих заболеваний.

Для людей старшего возраста физическая активность полезна не меньше, чем для молодых. У физически активных пожилых людей более высокий уровень функциональной адаптации сердечно-сосудистой, дыхательной систем, лучшая память, умственная работоспособность, координация, меньший риск падений, большая самостоятельность и более низкие показатели смертности.

Кроме того, регулярные тренировки помогают вылечиться от депрессии, а групповые занятия помогают освободиться от ощущения социальной изоляции и одиночества.

Наличие хронических заболеваний не служит противопоказанием к умеренным физическим нагрузкам.

Какие правила следует соблюдать?

- Заниматься физической активностью умеренной интенсивности не менее 150 минут в неделю.
- Выполнять аэробные упражнения продолжительностью не менее 10 минут ежедневно.
- Для предотвращения падений пожилым людям необходимо выполнять упражнения на равновесие три и более дня в неделю.
 - Если пожилой человек не может выполнить рекомендуемый объем физической активности, следует выполнять упражнения, соответствующие его возможностям и состоянию здоровья".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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